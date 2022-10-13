13 членів НАТО заявили про намір спільно закуповувати ППО

Група з 13 держав-членів НАТО, а також Фінляндія, яка зараз у процесі приєднання до альянсу, підписали лист про наміри щодо закупівлі систем протиповітряної оборони.

До групи, яка підписала протокол про наміри 13 жовтня в Брюсселі, увійшли Німеччина, Велика Британія, Словаччина, Норвегія, Латвія, Угорщина, Болгарія, Бельгія, Чехія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Румунія та Словенія.

За словами заступника генерального секретаря Альянсу Мірчі Джоане, зобов’язання стало ще важливішим на тлі «безжальних і невибіркових» ракетних атак Росії проти України.

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«У цьому контексті я рішуче вітаю лідерство Німеччини у запуску Європейської ініціативи Sky Shield. Нові засоби, повністю сумісні та бездоганно інтегровані в протиповітряну та протиракетну оборону НАТО, значно посилять нашу здатність захищати Альянс від усіх повітряних і ракетних загроз», – додав він.

Деякі члени НАТО прагнули вдосконалити свої системи ППО після початку неспровокованої повномасштабної війни Росії в Україні. Інші потребують заміни чи модернізації систем після того, як передадуть зброю Україні.