«Рамштайн-6». Зеленський назвав зустріч «доволі продуктивною»

Президент України Володимир Зеленський назвав «доволі продуктивною» зустріч у форматі «Рамштайн-6», яка сьогодні відбулася в Брюсселі.



«Сьогодні відбулося чергове засідання у форматі оборонного «Рамштайну». Доволі продуктивне. Передусім обговорювали надання нашій державі систем протиповітряної й протиракетної оборони. Що зухвалішим і жорстокішим стає російський терор, то очевидніше для світу, що допомога Україні із захистом неба – це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу. Вірю, що впораємося з цим завданням», – заявив він у своєму відеозверненні.



Зеленський подякував тим партнерам, які вже вирішили посилити підтримку України для ефективного захисту в повітрі.



Міністр оборони України Олексій Резніков також повідомив, що на зустрічі в Брюсселі Україна представила результати зусиль щодо забезпечення контролю над одержаною від міжнародних партнерів зброєю. За його словами, програма LOGFAS, поряд із іншими інструментами, вже працює.

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Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня звернувся до лідерів G7 з проханням збільшити можливості протиповітряної оборони для захисту від російських атак із повітря. Він заявив, що, коли Україна отримає такі системи, «перестане працювати ключовий елемент російського терору – ракетні удари».

Після масованих російських атак 10 жовтня Україна отримала від Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T. 12 жовтня Франція заявила, що надасть Україні системи ППО найближчими тижнями.