У Повітряних силах розповіли, як IRIS-T зможе покращити українську ППО

Комплекс IRIS-T, який Німеччина передала Україні, – «потужний комплекс», але однією батареєю цього ЗРК можна прикрити невелику ділянку території, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«IRIS-T – це комплекс, який буде фактично першим на озброєнні нашої держави. Тому що Німеччина його щойно виготовила і він буде на озброєнні Повітряних сил ЗСУ. На жаль, буде лише одна батарея. Бо промисловість поки що не виготовила ні ракет, ні самих комплексів. Комплекс – хороший, потужний. Має добрий радар, має хороші ракети. Одна пускова установка має контейнери для одразу восьми ракет. Може працювати на дальності 40 кілометрів до цілі – це приблизно діапазон Бук-М1. Ця система є мобільною – може швидко розгортатися, швидко відстрілятися і змінити позицію. Це дуже ефективний комплекс в нинішніх умовах», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



«Нам потрібна на вчора чи на позавчора не одна така установка. Тому що батарея – це три установки, пускові і пункт управління. Трьома установками, які діють на радіусі 40 км до цілі, можна прикрити невелику ділянку. Якщо по фронту, це 100 км. Або це може бути місто. Одна установка особливо нічого не вирішує», – додав Юрій Ігнат, відповідаючи на запитання, якби 10 жовтня Україна мала вже систему ІRIS-T, скільки б ще ракет ЗСУ могли збити.

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11 жовтня видання Spiegel із посиланням на власні джерела повідомило, що

Україна отримала першу систему ППО IRIS-T від Німеччини. Цю інформацію згодом підтвердив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, в Україні почалася нова ера протиповітряної оборони.

Після масованого російського нападу на українські міста 10 жовтня Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина поставить першу з чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM в Україну «найближчими днями».

Раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен припускала, що Київ отримає першу систему IRIS-T у жовтні, її спеціально виробляють для України.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби 10 жовтня російські війська завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари по Україні. При цьому протиповітряна оборона знищила 73 російські повітряні цілі, з них 46 крилатих ракет і 27 безпілотників.