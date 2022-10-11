Закрити небо: коли Україна може отримати сучасні системи ППО?

Російські масовані обстріли України

Росія продовжує обстрілювати інфраструктурні об’єкти по всій Україні. Під приціл російських ракет знов потрапили Львів та Запоріжжя. Після масованих атак на міста по всій Україні стало відомо: США планують передати Україні передові системи протиповітряної оборони.

Коли американські системи ПВО зможуть закрити небо над Україною і чи ефективні вони проти дронів-камікадзе?

Удари по українській енергосистемі?

Основною ціллю ударів російської армії останніх днів стали енергетичні об’єкти по всій Україні. Обстріли призвели до аварійного знеструмлення в декількох областях країни, в тому числі без світла залишалися Харків та Львів. Енергетики попереджають: аварійні відключення електрики для стабілізації системи можливі і в подальшому.

Як Україна переживатиме зиму, якщо Путін продовжить бити по ТЕС та ТЕЦ?

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