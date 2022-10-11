Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Війна

Закрити небо: коли Україна може отримати сучасні системи ППО?

Росія здійснює воєнні злочини: масовано обстрілює українські міста та інфраструктуру життєзабезпечення населення
  • Російські масовані обстріли України

Росія продовжує обстрілювати інфраструктурні об’єкти по всій Україні. Під приціл російських ракет знов потрапили Львів та Запоріжжя. Після масованих атак на міста по всій Україні стало відомо: США планують передати Україні передові системи протиповітряної оборони.

Коли американські системи ПВО зможуть закрити небо над Україною і чи ефективні вони проти дронів-камікадзе?

  • Удари по українській енергосистемі?

Основною ціллю ударів російської армії останніх днів стали енергетичні об’єкти по всій Україні. Обстріли призвели до аварійного знеструмлення в декількох областях країни, в тому числі без світла залишалися Харків та Львів. Енергетики попереджають: аварійні відключення електрики для стабілізації системи можливі і в подальшому.

Як Україна переживатиме зиму, якщо Путін продовжить бити по ТЕС та ТЕЦ?

Про це та інше дивіться у Свобода Live:

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG