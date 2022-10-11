«Мов пекло». Що може врятувати Запоріжжя від «ракетного терору Росії»?

Як і звідки Росія щоденно обстрілює Запоріжжя? Як змінилося місто і чи радить влада звідти виїжджати? Наскільки має змінитися лінія фронту, щоби в Запоріжжі стало більш безпечно, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Запоріжжя, як повідомляє влада, перебуває під щоденними обстрілами з боку російської армії. У ніч на 10 жовтня російські військові випустили по місту 7 ракет, ймовірно, із зенітно-ракетного комплексу С-300, поінформував голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. За його словами, в результаті влучань пошкоджені об'єкти інфраструктури та високовольтні електромережі. Одна ракета влучила у пʼятиповерховий будинок у центрі міста, внаслідок чого повністю знищена одна секція цього будинку.

В ніч на 9 жовтня російські військові, як зауважив Старух, для ракетного удару по Запоріжжю застосовували тактичну авіацію і запустили з літаків 12 ракет Х-22 та Х-59. Більшість із них влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя. В цей день повідомлялося про 12 загиблих та 87 поранених, десять з яких – діти, повідомив Старух.

7 жовтня, як поінформувала влада, російські військові також завдали ударів по двох районах Запоріжжя. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури, повідомили в обласній адміністрації. І додали, що того дня окупанти вперше застосували безпілотні літальні апарати, саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів.

Напередодні, 6 жовтня, російські військові завдали по Запоріжжю 7 ракетних ударів, поціливши ракетами в житлові будинки, поінформувала влада. Внаслідок обстрілів тоді загинули 20 осіб.

30 вересня українська влада заявила, що російські війська завдали удару по гуманітарній автоколоні на південний схід від міста Запоріжжя. Вже відомо про 32 загиблих внаслідок цієї атаки. Представник так званої адміністрації окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов звинуватив в обстрілі українських військових. Проте в Офісі президента України заявили, що «така тактика для пропаганди Росії є типовою».

«Вибігали всі в крові»

«Новини Приазовʼя» поспілкувалися з деякими жителями Запоріжжя, які стали очевидцями обстрілів цими днями. Вони розповіли, наскільки страшними є останні дні для містян.

Люди вибігають, люди кричать, все горить, як пекло

«В моїй квартирі повністю повилітали всі вікна. Ми як почули приліт, вибігли усі до коридору, а потім вийшли на вулицю. Коли я вибіг на вулицю, я побачив те, як зруйнований будинок, там сильні руйнування в тому будинку. Потім дивлюся, люди вибігають, люди кричать, все горить, як пекло, суцільне пекло – машини горять і вибухають, там жах, що творилось. В мене товариш зі своєю дівчиною, вони молодші за мене років на 5, вони вибігли всі в крові, руки в крові, все, це було дуже страшно», – поділився житель Запоріжжя Сергій.

«Десь близько 2-ї ночі стався вибух, ми забігли з дружиною в коридор, а воно як бахнуло – і все, дверей немає. Рятували людей, витягали бабусю Катю з 4-го поверху на низ, бабусю Таню з 5-го поверху. Ну а що, було страшно, але принаймні хоч якось вижили. Але переїжджати ми не збираємося, у нас просто нікуди їхати, у нас ні родичів ніде немає, нічого», – каже ще один житель міста Віталій.

Також містяни розповіли, як діють, коли чують сигнали повітряної тривоги або звуки вибухів.

«Іноді буває так, що спочатку прильоти, а потім повітряна тривога, тому вибігати кудись вже безглуздо. Бомбосховища, знаю де є – кінотеатр ім. Довженка, знаю, що є за поштою, а решта по ОСББ, де є свої люди», – сказала жителька Алла.

Але більшість зізнаються, що до бомбосховищ не добігають і переважно використовують «правило двох стін».

«Вулиці міста пусті, люди їдуть геть»

Жителька Запоріжжя, продюсерка подкастів мікромедіа «яктитам» Анна Бобіно розповіла, що частина жителів міста зараз намагається виїхати з нього будь-якими способами.

Дуже багато людей зараз виїжджають будь-якими способами

«Якщо чесно, за моїми спостереженнями, за моїми друзями, які перебувають у Запоріжжі вже тепер, мабуть, ситуація найбільш напружена за весь час війни. Я навіть з початку війни, після 24 лютого, не бачила таких порожніх вулиць в місті і не відчувала такого страху і напруження. Дуже багато людей зараз виїжджають будь-якими способами. Багато людей зараз об’єднуються», – каже вона.

«Ті, хто ухвалив рішення залишатися у Запоріжжі, за моїми спостереженнями, облаштовують укриття в своїх будинках, в ОСББ, своїми власними силами. Тому що у Запоріжжі дуже велика проблема з укриттями, мабуть, по всій Україні. Ті, хто облаштувався, зараз допомагають людям, які постраждали, які живуть у зруйнованих будинках», – розповіла жінка.

До роботи рятувальників у Запоріжжі активно долучаються волонтери, каже місцева жителька.

«Наразі дуже велика волонтерська така сила, яка їздить на місця та допомагає відновити хоча б якось будинки або якось їх законсервувати. Волонтери привозять будівельні матеріали, інші волонтери їх перебивають, забивають, розбирають завали. Допомагають рятувальникам, поліції, які працюють майже цілодобово», – зазначила Бобіно.

За її словами, основні напрямки, які запоріжці обирають для евакуації, це західна частина України, Київ і Дніпро.

Як тільки починається темрява, відразу прокидається страх, і ми всі живемо в очікуванні наступних прильотів

«Дніпро розглядають здебільшого як хаб, щоб було найближче повертатися до своїх рідних. Тому що у Запоріжжі, як тільки починається темрява, відразу прокидається страх, і ми всі живемо в очікуванні наступних прильотів. Після першого ми чекаємо на другий, третій, десятий», – поділилася жінка.

Анна Бобіно розповіла, що, за її спостереженнями, до початку вибухів сирени повітряної тривоги зазвичай не лунають.

«Оскільки останні тижні Запоріжжя тероризували ракетами С-300, то ми не мали змоги дізнатися, коли почнуться прильоти, почути тривоги та спуститися в укриття. Тому здебільшого лайфстайл у Запоріжжі було побудовано таким чином: всі готують ліжка в коридорах або готують укриття, яких насправді в Запоріжжі облаштованих не так багато і, будемо чесними, люди не так часто в них спускаються, хіба тільки останнім часом», – стверджує жителька Запоріжжя.

«Жінкам та дітям треба виїжджати»

Голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк розповів «Новинам Приазовʼя», що в обласному центрі в понеділок, 10 жовтня, ще триває розбір завалів, які з’явилися внаслідок обстрілів.

«Місто працює дуже потужно, прильотів, руйнувань та жертв дуже багато. По вчорашньому прильоту на сьогодні вже 14 загиблих та 74 поранених. По сьогоднішньому двоє загиблих і 23 поранених. Це не остаточна цифра. Тому що розбір завалів йде. На жаль, ми чекаємо, що цифра збільшуватиметься, і не в той бік, як нам хотілося б», – повідомив він.

Також у Запоріжжі є перебої з газо- і водопостачанням, каже Олег Буряк.

«Там, де були руйнування, потрібно було відключити газ. Зараз газові служби працюють, щоб під'єднати обхідним способом газову мережу. Було вимкнено водопостачання, тому що руйнування. Потрібно відключити будинок, і це потрібно відключити квартал або район. Тому якась частина будинків буде відключена. Зараз працюють і заселяють людей, з ними працюють і психологи, і міськвиконком. Також ми відпрацьовуємо, якщо у нас буде багато людей, багато випадків таких, як останньої ночі, тому нам потрібно буде відправляти людей до інших міст України», – зазначив голова райдержадміністрації.

Поки у нас є, куди розселяти людей, але дуже складно спрогнозувати, якою буде наступна ніч

Посадовець розповів, що місцевих жителів, майно яких постраждало внаслідок обстрілів, розселяють по різних місцях: «Розселяємо в готелі, які у нас є в місті Запоріжжі. Поки у нас є, куди розселяти людей, але дуже складно спрогнозувати, якою буде наступна ніч. Ми готові до будь-якого розвитку подій».

Олег Буряк радить виїжджати з Запоріжжя жінкам і дітям.

«Жінкам та дітям обов'язково виїжджати. Тому що діти, вони ж не розуміють – у безпеці вони чи ні. Вони відчувають на собі ударну хвилю і звук ракети. Вони налякані, тому, щоб надалі дитина розвивалася і не було ніяких психологічних показників, заїкання, проблем з мовою, потрібно, щоб діти на собі не відчували загрози війни. Також жінки, якщо мама спокійна, то і діти теж», – пояснив Буряк.

Крім обласного центру, російські військові обстрілюють також і Запорізький район, каже його очільник.

«Зараз на околицях до лінії розмежування там постійно внаслідок обстрілів страждають Пологівський район, Комишуваха, Новоолександрівська громада, Кушугумська, Таврійська, Тернова. Ці громади постійно страждають від прильотів. Але таких жорстких і тяжких прильотів, як у Запоріжжі, зараз немає», – повідомив він.

Втім, місцева влада продовжує готуватися до зимового періоду, зазначив Олег Буряк.

«Ми зараз від Кабміну отримуємо дрова, тому до сільської місцевості у мене немає питань, там люди можуть прожити. А що буде у місті Запоріжжі, я не до кінця розумію, як ми можемо підтримати тепло в багатоповерхівках», – зазначив він.

«Ми робимо пункти обігріву, альтернативне опалення, але що буде з будинками, квартирами, якщо буде зруйновано теплопостачання? Це треба буде зливати систему, щоб розморозити усі труби, закривати квартири, розміщувати людей в пунктах обігріву, це складне питання. Це мене більше хвилює, тому що Запоріжжя, Вільнянськ і ще 15 громад, це все Запорізький район, який я очолюю. На моєму районі зараз проживає приблизно мільйон мешканців», – додав він.

Хаб для переселенців переїхав

Начальник управління по роботі з молоддю та сім’єю Запорізької міської ради, координатор хабу для переселенців Олексій Савицький зазначив, що через обстріли місце розташування хабу вирішили змінити.

Коли загинуло багато людей на виїзді, в цей день було увзвалене рішення, і ми переїхали до більш безпечного місця

«Хаб переїхав з того місця, де він раніше розташовувався, бо там стало небезпечно. Двічі були прильоти за 600-800 метрів від нас. Також люди почали нервувати, бо це скупчення людей. І коли були сумнозвісні події, коли загинуло багато людей на виїзді, в цей день було ухвалене рішення, і ми переїхали до більш безпечного місця. Зараз вирішується, де ми будемо розташовуватися більш стабільно, саме наш хаб», – розповів він.

Савицький каже, що останніми днями все менше людей виїжджають з окупації на підконтрольну владі України територію: «Людей стало їхати менше. Вони, ті, хто приїжджає, кажуть, що треба оформлювати перепустки. Субота та неділя, на жаль, жодного авто не виїхало з тимчасово непідконтрольної території».

Близько половини жителів окупованих територій, які потрапляють до Запоріжжя, зазвичай залишаються в місті, решта їде далі, до інших міст України і за кордон, додав координатор хабу.

«Люди, які до міста Запоріжжя прибувають, їх ми також – весь спектр, який надавався раніше на тому хабі, він надається зараз тут. Ми і годуємо, і розміщуємо на певний час, і якщо потрібно, разом з волонтерами відправляємо людей за кордон. Це все безкоштовно, люди, скільки потрібно, перебувають тут у нас. Але намітилася зараз така тенденція, що люди виїжджають із Запоріжжя, бо кожного дня у нас важка обстановка, бо обстрілюють житлові будинки», – додав Савицький.

«Тактика радянських часів»

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зазначив, що у російської армії вже існує дефіцит таких ракетних комплексів, як «Іскандер» і «Точка У», тому для обстрілів Запоріжжя окупанти використовують зенітно-ракетні системи С-300.

«Це виключно можна розцінювати як акти терору проти цивільного населення, а не якась протидія контрнаступу ЗСУ чи щось таке інше. Ми спостерігали такі акти терору в таких містах, які були біля або кордону з Російською Федерацією, або лінією фронту, це Миколаїв, Харків», – каже Коваленко.

Найближчим часом, якщо не буде змінено лінію фронту, не буде звільнено більше територій Запорізької області, ситуація не зміниться

«Тому Запоріжжя на сьогодні у зв'язку з тим, що російські окупанти не можуть в цих областях досягти якихось перемог, здійснити ефективних дій, вони збільшують саме терор проти цивільного населення. Це класика їхньої тактики та стратегії фактично ще з радянських часів. Найближчим часом, якщо не буде змінено лінію фронту, не буде звільнено більше територій Запорізької області, я впевнений, ситуація не зміниться», – додав він.

Зенітно-ракетні комплекси С-300 російські військові розміщують на окупованій частині Запорізької області і на лівобережній Херсонщині, каже експерт.

«Вони можуть використовувати територію Криму, якщо вони використовують ОТРК «Іскандер», але на сьогодні це дуже дефіцитна ракета, тому вони використовують С-300. До того ж, С-300 – це взагалі не артилерія, це зенітно-ракетний комплекс, який не виконує ось цими обстрілами свої безпосередні функційні обов'язки, бо його функціональне призначення – це знищення повітряного об'єкта, літака або ракети, а не обстріл якоїсь поверхні», – пояснив він.

«Потрібна зміна лінії фронту»

Олександр Коваленко розповів, як, на його думку, має змінитися лінія фронту, щоби Запоріжжя перебувало поза зоною досяжності російських ЗРК С-300.

«Фактично вихід Збройних сил України на рівень такого населеного пункту, як Токмак, він значно зменшить можливості російських окупантів по обстрілу Запоріжжя, якщо ми вийдемо на рівень такого населеного пункту, як Мелітополь, то можна казати, що Запоріжжя, воно взагалі буде вже в безпеці від обстрілів», – вважає експерт.

За словами Коваленка, загалом на запорізькому напрямку Збройні сили України блокують російських військових і не дозволяють їм йти в наступ на обласний центр.

Для того, щоб відбувся контрнаступ, потрібно створити відповідні умови

«ЗСУ на сьогодні виконують 2 функції саме щодо запорізького плацдарму. Перша функція – це тотальне блокування російських окупаційних військ, які там перебувають, нівелювання їхньої можливості здійснювати наступальні дії. Друга функція – це створення умов для контрнаступу, для того, щоб відбувся контрнаступ, потрібно створити відповідні умови. Вони в себе можуть включати деякі етапи, в першу чергу, підготовки до контрнаступу, наприклад, як це було в Харківській області або як зараз ми можемо спостерігати в Херсонській області, правобережній частині», – пояснив він

Також на зменшення обстрілів Запоріжжя може вплинути зупинка руху на мосту через Керченську протоку, каже експерт.

«Якщо дійсно буде зупинено рух по Керченському мосту, то і значно зменшиться кількість обстрілів Запоріжжя, не одразу, але з часом. Бо залізниця – це основний напрямок, основні логістичні артерії, саме логістичні, які використовують російські окупанти для транспортування сил та засобів, в тому числі на південний плацдарм. Тому якщо вони не зможуть використовувати залізничну частину Керченського мосту, ми можемо сказати про те, що в короткостроковій перспективі в них виникнуть проблеми з боєкомплектом», – переконаний Коваленко.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстріли, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припадає на останні два тижні вересня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.