Російські війська знову обстріляли Запоріжжя – ОВА

Російські військові завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру і найближчих околицях. Перебувайте в укриттях», – написав Старух у телеграмі.

Він додав, що є ризик повторних обстрілів. Про постраждалих чи руйнування наразі інформації немає.

Влада повідомляє про російські обстріли Запоріжжя останні кілька днів. Внаслідок ракетного удару, завданого 6 жовтня, за останніми даними, загинули 12 людей, ще 12 – постраждали.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстріли, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припадає на останні два тижні вересня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.