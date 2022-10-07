Число загиблих через вчорашні удари по Запоріжжю зросло до 12 – ОВА

Кількість загиблих внаслідок російських ракетних ударів по Запоріжжю, здійснених 6 жовтня, зросла до 12, повідомила з посиланням на відділ комунікації поліції обласна військова адміністрація.

«На цей час встановлено інформацію щодо 12 загиблих. Ще 12 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста, серед них – дві дитини. На місцях влучань продовжують працювати поліцейські, рятувальники та спеціалісти профільних служб», – йдеться в повідомленні.

В ОВА уточнили, що минулої доби поліцейські зафіксували дев’ять російських ударів по території міста, а цієї ночі – ще два удари дронами-камікадзе.

«Вогневої атаки зазнали житлова, цивільна та критична інфраструктура центру міста. Нагадаємо, упродовж вчорашньої доби поліцейські зареєстрували близько трьох десятків повідомлень про руйнування в обласному і районних центрах Запорізького краю. Під вогнем окупантів опинилися приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, магазини, медичні та освітні установи, зупинка громадського транспорту та інші інфраструктурні об’єкти», – йдеться в повідомленні.

За даними влади, крім обласного центру, під обстрілами російський військ перебували також населені пункти Пологівщини: зафіксовані обстріли з РСВЗ й артилерії в Оріхові, Гуляйполі й прилеглих селах.

За усіма фактами відкрили кримінальні провадження за статтею «Порушення законів і звичаїв війни».

Раніше влада повідомляли про 11 загиблих внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстріли, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припадає на останні два тижні вересня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.