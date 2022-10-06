Російські військові, відступаючи, підірвали дамбу на Донеччині – Генштаб ЗСУ

Російські військові, відступаючи, підірвали дамбу, внаслідок чого підтоплене селище Райгородок на Донеччині, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Як і раніше, російські окупанти використовують тактику випаленої землі в Україні. Так, під час чергового хаотичного відступу ворог здійснив підрив дамби, що спричинило підтоплення населеного пункту Райгородок. У Кадіївці відбувається масове знищення архівів і копій документів, особливо тих, що містять історію окупації. У Сватовому вже заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі й території», – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

За даними командування, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили російські атаки в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Яковлівка, Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Красногорівка, Побєда, Водяне і Любомирівка.

У Генштабі повідомили, що цієї доби загарбники завдали шістьох ракетних і сімох авіаційних ударів, здійснили понад 23 обстріли з РСЗВ.

«Від ворожих ударів постраждали об’єкти і цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів. Серед інших це – Запоріжжя, Шепетівка, Сіверськ, Білогорівка, Ольгівське та Гоптівка», – йдеться у зведенні.

У командуванні також наголосили, що залишається загроза російських авіаційних і ракетних ударів на всій території України.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті заявив, що продовження контрнаступу українських сил на півночі й півдні, ймовірно, змусить Кремль віддавати пріоритет обороні одного району операцій за рахунок іншого, потенційно збільшуючи ймовірність успіху України на обох напрямках.