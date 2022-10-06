ДСНС: з-під завалів у Запоріжжі дістали тіла трьох загиблих

Рятувальники дістали тіла трьох загиблих з-під завалів житлового будинку у Запоріжжі, повідомили в Головному управлінні ДСНС у Запорізькій області.

«Станом на 14:30 рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетних ударів по житлових будинках у Запоріжжі. З-під зруйнованих конструкцій будівель співробітники ДСНС дістали тіла трьох загиблих», – йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що роботи щодо розбору руйнувань і пошуку постраждалих продовжуються.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що вранці російські військові атакували місто ракетами С-300. Під вогнем опинилися кілька приватних і багатоквартирних будинків, де під завалами опинилися люди, пошкоджень зазнали автомобілі, зупинка громадського транспорту. У торгівельному закладі виникла пожежа.

За даними ОВА, крім трьох загиблих, 12 громадян постраждали, їх шпиталізували до медичних закладів міста, серед них – одна дитина.

Влада раніше повідомляла, що загинула одна людина.

Після ранкової атаки російські війська знову обстрілювали місто вдень 6 жовтня, було зафіксовано три «прильоти», повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі телемарафону.