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Новини | Суспільство

З’явилися перші дані про жертви після ракетного обстрілу Запоріжжя

На місці триває рятувальна операція

Дві жінки загинули внаслідок нічного ракетного обстрілу військами РФ Запоріжжя, попередньо – п’ятеро людей ще перебувають під завалами, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

«Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги. Під завалами будинків щонайменше 5 людей», – повідомив Старух.

При цьому, за його словами, врятовано багато мешканців.

«Серед них трирічна дівчинка, дитина госпіталізована. На місці події триває рятувальна операція», – зазначив він.

Раніше вранці повідомлялося про 7 ракетних ударів по житлових багатоквартирних будинках у Запоріжжі. Секретар міськради Анатолій Куртєв заявив про готовність до прийому людей лікарень та інформаційних центрів при школах.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової, цивільної та критичної інфраструктури.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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