Війська РФ завдали 7 ракетних ударів по будинках у Запоріжжі. Людей витягують з-під завалів

У четвер уранці російські війська завдали сім ракетних ударів по житлових багатоквартирних будинках у Запоріжжі, рятувальники звільняють людей з-під завалів, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

«Сьогодні рашисти завдали 7 ракетних ударів по звичайних багатоповерхівках, у квартирах яких спали мирні люди. Зруйновано цілі під’їзди. Люди перебувають під завалами. На місцях працюють рятувальники», – повідомив він у телеграмі.

За словами Куртєва, лікарні та інформаційні центри при школах готові приймати людей.

Також голова ОВА Олександр Старух повідомив про пожежі в місті в результаті ранкового обстрілу з боку військ РФ.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової, цивільної та критичної інфраструктури.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.