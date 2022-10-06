Біля 8 населених пунктів відбито атаки військ РФ – Генштаб

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 6 жовтня.

«Протягом минулої доби окупанти завдали 5 ракетних та 8 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення понад тридцяти населених пунктів. Серед них – Біла Церква, Куп’янськ, Білогорівка, Сіверськ, Карлівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Гуляйполе, Прогрес, Нікополь та Мирне», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, за минулу добу підрозділи сил оборони України відбили атаки військ РФ в районах населених пунктів Виїмка, Соледар, Одрадівка, Бахмутське, Бахмут, Красногорівка, Майорськ та Новомихайлівка.

«Відзначається виїзд поплічників окупаційної влади. Так, за наявною інформацією, з населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів. Схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних кампаній з ТОТ АР Крим планують евакуюватися назад на півострів», – розповіли у штабі.

Повідомляється, що авіація сил оборони за добу завдала понад 15 ударів.

«Підтверджено ураження дванадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, збито дев’ять ворожих БпЛА. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, а також вісім інших важливих об’єктів ворога», – йдеться в повідомленні.

Підтвердити ці дані в умовах війни з інших джерел немає можливості. Російська сторона про втрати не повідомляє.

Розпочалася двісті двадцять п’ята доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.