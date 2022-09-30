Ракетний терор Росії проти Запоріжжя: хронологія і кількість жертв

Запоріжжя – 30 загиблих і 80 поранених – такі наслідки ракетного удару російської армії по Запоріжжю 30 вересня. Ракети вдарили по гуманітарній автоколоні, яка формувалася на околицях міста для допомоги людям на окупованих територіях. За кількістю жертв це найкривавіший обстріл Запоріжжя, вчинений російськими загарбниками від початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Радіо Свобода, спираючись на офіційні повідомлення, склало хронологію обстрілів і спробувало підрахувати кількість жертв.

Лютий

26 лютого війська РФ завдали удар по одному з об’єктів Комунарського району Запоріжжя.

Березень

16 березня ракетної атаки зазнали залізничний вокзал «Запоріжжя-2» та Дитячий ботанічний сад Запоріжжя. Одну людину травмовано.

ракетної атаки зазнали залізничний вокзал «Запоріжжя-2» та Дитячий ботанічний сад Запоріжжя. людину травмовано. 18 березня російські військові обстріляли із реактивних систем залпового вогню «Смерч» військовий полігон, завод та прилеглий кар’єр у передмісті Запоріжжя. 9 людей загинуло, 17 поранені, ще п’ятеро – травмовано

Квітень

21 квітня війська РФ завдали два ракетних удари по острову Хортиця біля одного з мостів та санаторію-профілакторію одного з підприємств. Поранення отримали 8 людей.

війська РФ завдали два ракетних удари по острову Хортиця біля одного з мостів та санаторію-профілакторію одного з підприємств. Поранення отримали людей. 26 квітня від ракетного обстрілу постраждало одне з підприємств Запоріжжя, загинула 1 людина.

28 квітня ракетними ударами пошкоджені будинки приватного сектору Запоріжжя. П’ятеро людей, серед яких одна дитина, отримали поранення.

Травень

12 травня війська РФ нанесли новий ракетний удар по острову Хортиця. Це спричинило пожежу у заповідній частині острова.

війська РФ нанесли новий ракетний удар по острову Хортиця. Це спричинило пожежу у заповідній частині острова. 25 травня внаслідок ракетного обстрілу одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Від удару постраждав торгівельний центр в Олександрівському районі Запоріжжя та цивільні об’єкти Шевченківського району. Руйнувань зазнали понад 60 будинків в приватному житловому секторі міста.

Липень

13 липня по Запоріжжю війська РФ завдали два ракетні удари. Обстрілу зазнало одне з підприємств міста. Постраждали 12 людей.

Серпень

6 серпня війська РФ у ніч завдали ракетного удару об’єкту інфраструктури в Шевченківському району міста.

війська РФ у ніч завдали ракетного удару об’єкту інфраструктури в Шевченківському району міста. 12 серпня внаслідок удару по Запоріжжю загинула одна людина, ще двоє були поранені. Війська РФ випустили загалом випущено 5 снарядів – руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі.

внаслідок удару по Запоріжжю загинула людина, ще були поранені. Війська РФ випустили загалом випущено 5 снарядів – руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі. 24 серпня ракетним обстрілом з боку військ РФ пошкоджено шість багатоквартирних будинків.

ракетним обстрілом з боку військ РФ пошкоджено шість багатоквартирних будинків. 27 серпня обстрілу зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі міста. Також обстрілів зазнало передмістя обласного центру. Загалом, за даними ОВА, зафіксовано 16 ракетних ударів.

обстрілу зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі міста. Також обстрілів зазнало передмістя обласного центру. Загалом, за даними ОВА, зафіксовано 16 ракетних ударів. 28 серпня внаслідок ракетного удару двоє людей отримали легкі осколкові поранення, руйнувань зазнали щонайменше 5 житлових будинків

Вересень

19 вересня війська РФ завдали вночі 8 ударів по об’єктах інфраструктури Запоріжжя.

Повторного удару 19 вересня місто зазнало зранку – одна з ракет влучила в обласний центр, біля річки Дніпро.

21 вересня обласний центр двічі зазнав ракетного удару з боку військ РФ. Внаслідок нічного обстрілу постраждали об’єкти інфраструктури.

обласний центр двічі зазнав ракетного удару з боку військ РФ. Внаслідок нічного обстрілу постраждали об’єкти інфраструктури. Повторний ракетний удар по місту був завданий 21 вересня удень. Постраждало троє людей. Російська армія завдала по Запоріжжю 5 ударів, що пошкодили як об’єкти інфраструктури, так і приватні будинки. Два снаряди влучили в поле на околицях міста.

22 вересня по місту військами РФ було випущено 9 ракет. Одна з них влучила в готель у центральному парку, внаслідок чого одна людина загинулоа, а 5 отримали травми. Також, зокрема, ударами було пошкоджено електропідстанцію в одному з районів міста та житлові багатоповерхівки.

по місту військами РФ було випущено 9 ракет. Одна з них влучила в готель у центральному парку, внаслідок чого людина загинулоа, а отримали травми. Також, зокрема, ударами було пошкоджено електропідстанцію в одному з районів міста та житлові багатоповерхівки. Наприкінці дня 22 вересня по Запоріжжю було завдано ще 10 ударів. Наслідком атаки стало пошкодження близько десятка житлових будинків.

24 вересня зранку війська Росія знову завдала чергового удару по Запоріжжю – одна людина загинула, 9 поранено. Понад десяток житлових будинків зазнали руйнувань. Також уражені об’єкти інфраструктури. По місту нанесено близько 5 ракетних ударів.

зранку війська Росія знову завдала чергового удару по Запоріжжю – людина загинула, поранено. Понад десяток житлових будинків зазнали руйнувань. Також уражені об’єкти інфраструктури. По місту нанесено близько 5 ракетних ударів. 25 вересня російські армійці знову завдали ракетний удар по кількох районах міста Запоріжжя та одному сіл передмістя. Зафіксовано близько 10 ударів. Троє людей поранено. Внаслідок атаки також сталося знеструмлення електропідстанції в одному з районів Запоріжжя.

російські армійці знову завдали ракетний удар по кількох районах міста Запоріжжя та одному сіл передмістя. Зафіксовано близько 10 ударів. людей поранено. Внаслідок атаки також сталося знеструмлення електропідстанції в одному з районів Запоріжжя. 27 вересня російські війська випустили 10 ракет С-300 по об’єктах інфраструктури Запоріжжя. Ударом пошкоджено лінії електропередач.

30 вересня російські війська завдали ракетного удару по місцю, де готувалася на виїзд з Запоріжжя до тимчасово окупованих територій гуманітарна колона. Загинули 30 людей, 88 отримали поранення. Серед загиблих – двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Також поранено трирічну дівчинку.

Жертви російських ударів по Запоріжжю

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за підрахунками, що спираються на офіційні повідомлення керівництва Запорізької ОВА та Запорізької мерії, місто зазнало не менш 23 ракетних обстрілів, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста.