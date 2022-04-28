Ракетний удар по Запоріжжю: серед постраждалих – дитина

У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомляють 28 квітня про ракетний удар.

За попередніми даними, пошкоджені два будинки в приватному секторі.

«Удар було завдано рашистською авіацією, застосували ракети Х-55 класу «повітря-земля». Наразі відомо щодо трьох постраждалих, одна з них дитина», – повідомляє ОВА в телеграмі.

Інформація уточнюється.

Вранці 26 квітня на територію одного з підприємств Запоріжжя влучили дві російські ракети, внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще одна поранена.

В ООН станом на 26 квітня підтвердити загибель 2787 і поранення 3152 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри є значно вищими.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.