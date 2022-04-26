Обстріл Запоріжжя: дві російські ракети влучили на територію підприємства, є жертви

Сьогодні вранці на територію одного з підприємств Запоріжжя влучили дві російські ракети, внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще одна поранена, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація повідомила



«Наразі відомо, що вранці на територію одного з підприємств міста влучили дві рашистські керовані ракети. Третя ракета розірвалася у повітрі. Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби», – повідомила ОВА в телеграмі.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу, тому кількість постраждалих може змінитися.

В ООН станом на 24 квітня підтвердити загибель 2665 і поранення 3053 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.