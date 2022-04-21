Голова ОВА повідомив про два «прильоти» по Запоріжжі

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про два «прильоти» по Запоріжжі.

«Зафіксовано 2 «прильота» в Запоріжжі приблизно 30 хвилин тому. Постраждалих немає. Згодом будуть подробиці», – написав він у телеграмі.

Він нагадав, що не варто фотографувати і розповсюджувати дані про обстріли.

16 квітня у Запоріжжі засобами ППО було збито дві російські ракети, постраждала одна людина.

За даними ООН, станом на 18 квітня через війну Росії проти України загинули 2072 мирні жителі, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень, у тому числі 272 дитини. В організації зауважують, що реальна кількість жертв може бути вищою.