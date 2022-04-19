ООН оновила дані про втрати серед цивільних у війні Росії проти України

З початку масштабного вторгнення російських військ в Україну до початку доби 18 квітня загинули 2072 мирні жителі, у тому числі 169 дітей, заявили у Верховному комісаріаті ООН з прав людини. Ще 2818 людей зазнали поранень, у тому числі 272 дитини.

Найбільше жертв на Донбасі, де загинули 732 людини. На територіях, що контролювалися на момент початку війни Україною, загинули 653 людини, 79 були вбиті на території, контрольованій угрупованнями «ДНР» та «ЛНР».

В ООН наголошують, що реальна кількість жертв може бути вищою — через бойові дії, що тривають, верифікована інформація з місць надходить із затримками.

Ще 15 квітня МВС України повідомляло, що число убитих цивільних станом на ранок того дня становить не менш як 2700.