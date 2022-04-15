Поліція: минулої доби майже всі населені пункти Луганщини потрапили під обстріли, є жертви

Національна поліція України повідомляє, що минулої доби російські війська обстрілювали майже всі населені пункти Луганської області, серед мирних жителів є загиблі та поранені.

«Окупаційні війська РФ з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню 26 разів обстріляли міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Лисичанськ, Попасна, Гірське, Золоте, Оріхове, Новотошківка», – йдеться у повідомленні відомства.

У поліції додають, що внаслідок обстрілів є загиблі та поранені місцеві жителі.

За даними голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, внаслідок цих обстрілів загинули дві людини, ще двоє отримали поранення.

З початку квітня російська сторона змінила свою тактику. У Генштабі ЗСУ заявляють, що російські війська проводять перегрупування і готуються до наступу на сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.