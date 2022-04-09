Генштаб: війська РФ продовжують готуватися до наступу на сході

Російські війська продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей, повідомляє Генштаб Збройних сил України вранці 9 квітня.

За повідомленням, окремі підрозділи сил РФ, що були виведені з території України, продовжують перебувати на території Білорусі.

«За наявною інформацією, з метою перегрупування військ, ворог здійснює переміщення підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації у Бєлгородську та Воронезьку області», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Сіверському напрямку загарбники завершують проведення перегрупування сил і відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у Брянській і Курській областях, а також переміщення окремих підрозділів зі складу 41-ї загальновійськової армії і 90-ї танкової дивізії на територію Донецької та Луганської областей.

«На Слобожанському напрямку противник продовжує інтенсивні обстріли й часткове блокування міста Харкова. Посилює ведення радіоелектронної розвідки. На території Бєлгородської області окупанти розгорнули польові табори для підрозділів, які переміщені з інших операційних районів. На Ізюмському напрямку противник вів наступ у напрямку населених пунктів Бражківка та Сулигівка, успіху не мав», – повідомили у Генштабі.

На Донецькому напрямку, за повідомленням, російські війська продовжують штурмові дії, зосереджуючи основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Нижнє, Попасна і Новобахмутівка та встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

«На Південнобузькому напрямку противник посилив ведення розвідки. Проводив артилерійські обстріли населених пунктів Мар’янське, Нововоронцовка, Новогригорівка і Шевченкове. Продовжує завдавати ракетних ударів по населених пунктах Одеської області з території Кримського півострова. На території Донецької і Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено дев’ять танків, сім одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки противника», – йдеться в повідомленні.

Угруповання Повітряних сил ЗСУ за попередню добу уразило чотири повітряні цілі РФ: два вертольоти, один БПЛА та одну крилату ракету, додали в Генштабі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, Кремль, попри численні свідчення і докази, заперечує, що російські військові цілять у цивільних.