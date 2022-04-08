Возвращаюсь домой. Как выглядят мины, которые там могли оставить оккупанты?

Власти недавно освобожденных от российских войск территорий призывают местных жителей не торопится с возвращение домой. Эти территории теперь необходимо обследовать и очистить от взрывоопасных предметов. Однако многие люди, несмотря на такие призывы, все же возвращаются в свои города и поселки. Радио Донбасс.Реалии показывает, как выглядят и чем опасны наиболее распространенные взрывоопасные предметы, с которыми сталкиваются украинские спасатели.



Мины и гранаты



При отступлении российские войска минировали украинские города и села. Противотанковые, противопехотные мины и растяжки – то, что они оставляли.

ПМН-2 – противопехотная мина нажимного действия. Срабатывает при нажатии. Предназначена для поражения живой силы. Заряда достаточно, чтобы, как минимум, оторвать конечности. Но велика вероятность и гибели человека.

ПФМ-1 – противопехотная мина, известная еще, как «лепесток». Есть возможность дистанционного минирования. Пластиковая мина небольшой формы. Ее достаточно сложно заметить. Срабатывает при нажатии. Заряд относительно небольшой. Но может сильно навредить конечностям, может и оторвать.

ПОМ-2 – противопехотная мина натяжного действия. Минирования происходит дистанционно. При взведении натягиваются тонкие проводки. Если их зацепить, происходит взрыв. Осколки, а также шарики, которыми наполнена мина, разлетается по кругу в радиусе 16 метров.​

МОН-100 (также МОН-200) – противопехотная мина направленного действия. Принцип действия такой же. Разница в размерах и количестве заряда. Зачастую подрывается оператором с расстояния. Однако может быть автономной, с датчиком цели – растяжкой. Начинена большим количеством роликов, которые при подрыве летят в установленном направлении. Дальность поражения превышает 100 метров. Крайне опасна.

ТМ62М – противотанковая мина нажимного действия. Предназначена для уничтожения танков, а также транспортных средств. Усилие, необходимое для срабатывания, начиная со 120 кг. В соцсетях уже было несколько видео, как эти мины либо убирали с дорог руками, либо даже отодвигали ногами. Однако, это не означает, что она абсолютно безопасна для человека! Лучше так не делать.

Гранаты (Ф-1, РГД-5, РГН и РГО) – Могут быть установлены на растяжки во дворах, домах, огородах. В зависимости от модели, имеют разное количество заряда. Однако при использовании в качестве растяжек опасны любые виды. Радиус эффективного поражения - несколько десятков метров. Но осколки могут преодолевать и большие дистанции. Именно поэтому внимательно проверяйте местность на наличие лески, она плохо заметна!

Неразорвавшиеся боеприпасы (а также оставленные)

Распространенный вид минного загрязнения – неразорвавшиеся снаряды. Некоторые из них имеют малые размеры, находится на поверхности почвы либо в траве. Например, ВОГи разных калибров, а также кассетные боеприпасы. То, что они не разорвались при непосредственном использовании, не делает их безопасными.

Есть и артиллерийский боеприпасы больших калибров. Как ствольной, так и реактивной артиллерии. Такие боеприпасы могут достаточно глубоко зарываться в землю.

Также в боях активно применяются минометные мины различных калибров. Часть из них также может не разорваться. Но, как в случае и с другими боеприпасами, они остаются очень опасными для людей.

При обнаружении любого из таких предметов нужно вызывать спасателей ГСЧС или полицию, отойти от такого предмета как можно дальше и предупредить других людей, которые могут находится рядом. Больше рекомендаций смотрите в брошюре, подготовленной «Институтом массовой информации»:

Только на освобожденной от российских войск территории киевской области буквально за несколько дней обнаружено и уничтожено более 6 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям. Сколько понадобится времени на полное разминирование всех территорий, где проходили бои, неизвестно. Если посмотреть на опыт Донбасса, то разминирование отдельных участков после боев 2014 года продолжалось еще в 2021-м. По словам министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, который 5 апреля общался с журналистами в Буче, по международным стандартам один день активных боевых действий равен месяцу разминирования.

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