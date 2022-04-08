Колії, станції, вузли. Як Росія готує блокаду всієї вільної частини Донбасу

Зранку 8 квітня року Росія завдала по залізничному вокзалу Краматорська ракетний удар. На момент написання цього матеріалу вже відомо про понад 30 загиблих і сотні поранених. Пошкоджена інфраструктура залізниці, рухомий склад. А ввечері 7 квітня Укрзалізниця повідомила про руйнування внаслідок удару шляхопроводу на станції Барвінкове. Це заблокувало залізницю, якою тисячі цивільних залишають Донеччину і Луганщину через очікування нового наступу Кремля. Радіо Донбас.Реалії вже розповідало, що одна з очевидних цілей російських військ – повністю перерізати залізничне сполучення вільної частини Донбасу з рештою України. Зараз ми бачимо реалізацію цього сценарію на практиці, однак у страшнішому варіанти: агресор вишукує скупчення цивільних та б'є по них.

Внаслідок удару по станції Барвінкове ввечері 7 квітня забокованими залишились кілька евакуаційних поїздів у Краматорську, повідомила «Укрзалізниця».

Саме по залізничній станції у Краматорську, де зупиняються евакуаційні потяги, був завданий удар 8 квітня.

Через Барвінкове, а далі на захід – Лозову – проходить єдиний залізничний шлях, що з’єднує Краматорськ та Слов’янськ з рештою України. І по Барвінковому, і по Лозовій вже не вперше наносять удари. Раніше російські війська намагалися їх захопити в обхід Ізюма.

Більше того, для Сєвєродонецька та всієї неокупованої частини Луганської області це залізничне сполучення залишилось єдиними можливим як для евакуації, так і для постачання залізницею.

Очевидно, що після обстрілу Краматорська 8 квітня використання цієї станції та залізниці загалом ускладниться. Важливо відзначити, що напередодні ракетного удару в мережі з'явилося багато фото з пасажирами на вокзалі Краматорська, тож удар був явно завданий навмисне: принаймні, армія Росії знала, хто саме там перебуває.

Міністерсво оборони Росії заперечує нанесення ракетного удару по Краматорську. Там звинувачують у цьому України, аргументуючи це тим, що нібито Росія не використовує комплекси «Точка-У». Натомість ще кілька днів тому використання цих комплексів російськими військами підтвердили у групі розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Залізниця важлива для пересування військ. Важку техніку швидко та масово перекидають на залізничних платформах. До місця боїв чи дислокації вона дістається своїм ходом вже на останньому етапі.

Керівники Донеччини і Луганщини ще 6 квітня закликали все цивільне населення тимчасово виїхати з регіону через очікування російського наступу.

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