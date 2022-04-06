Власть России потребовала удалить из Википедии статьи о вторжении в Украину. Вот что ей не понравилось

Российская государственная служба Роскомнадзор потребовала от электронной энциклопедии «Википедия» удалить несколько русскоязычных статей, в которых, по мнению российских властей, распространяется «недостоверная информация» о вторжении в Украину. Радио Донбасс.Реалии рассказывает что это за статьи, и что в них могло не понравится Кремлю.

В российском ведомстве потребовали удалить стать по причине того, что якобы «авторы размещенных на Википедии статей целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией».

Однако конкретных фактов, которые являются «ложной информацией», не указали.

В этой статье, как и во всех других, речь идет о «вторжении российских войск в Украину», тогда как официальная позиция Кремля состоит в том, что в Украине российскими войсками проводится «спецоперация», цели которой периодически меняются.

Результатом «Битвы за Киев» в статье указано отступление российских войск с территории Украины вледствие потерь и сложностей с логистикой. Официальная позиция России состоит в том, что войска отведены по причине смены приоритетов и выполнения поставленных задач на этом направлении. В СМИ, контролируемых Кремлем, об отводе войск из Киевской области вообще не упоминается. Уже 6 апреля 2022 года в Кремле отступление из Киевской области назвали «жестом доброй воли».

В статье есть отдельный раздел, посвященный военным преступлениям в период вторжения российских войск в Украину. Речь там идет об убийствах мирных жителей, мародерстве российских войск и изнасилованиях. В частности, речь идет о фактах убийств жителей в Буче. Российские власти отрицают причастность к военным преступлениям, а ситуацию в Буче, Ворзеле, Ирпене и других населенных пунктах называет провокацией и фейком, организованными «украинскими нацистами».

Еще один раздел посвящен обстрелам жилых кварталов и гражданской инфраструктуры Киева и окружающих населенных пунктов, что приводило к гибели и ранению гражданских, невозможности эвакуации из зоны боевых действий. Российские власти утверждают, что не обстреливают гражданские объекты, а удары наносятся только по военным объектам и инфраструктуре, что полностью опровергается сотнями съемок по всей Украине.

Эта статья в Википедии начинается со слов: «Россия, российская армия и лично президент Путин обвиняются в совершении военных преступлений и преступлений против человечества в ходе вторжения России на Украину в 2022 году».

В статье на момент написания этого материала уже были разделы:

Обстрел Мариуполя (тут речь идет и об обстреле детской больницы 9 марта 2022 года) Разрушение Мариупольского театра Похищения чиновников, их родственников и гражданских активистов Убийства и ранения участников мирных протестов Использование гражданских в качестве живого щита Мародёрство Изнасилования Ненадлежащее обращение с военнопленными и гражданским населением на контролируемых территориях

Российские официальные лица в разрушениях Мариуполя обвиняют украинских военных и «националистов», военнослужащих полка «Азов». Случай с обстрелом детской больницы и родильного отделения в нем в МИД России объяснили тем, что в больнице свои позиции устроили бойцы «Азова», в то же время в Министерстве обороны России назвали это «информационной провокацией» украинской стороны, отметив, что 9 марта был объявлен «режим тишины». Бомбардировку Мариупольского драматического театра представитель России в ООН Василий Небензя не отрицал, но также назвал провокацией украинской стороны, якобы бойцы полка «Азов» удерживали там людей силой. В то же время мариупольцы, которым удалось покинуть город, рассказывали, что здание использовалось как бомбоубежище и место сбора для эвакуации из города.

Похищения чиновников на оккупированных территориях российская сторона не комментирует. На некоторых подконтрольных оккупантам ресурсах публиковались видео с задержанными якобы участниками протестов в захваченных городах с «признанием» своей неправоты и призывами поддержать оккупационные администрации.

Произошедшему 9 марта 2022 года обстрелу посвящена и отдельная статья в Вики.

В ней отмечен факт разногласий в позиции МИД России и Министерства обороны России, когда одно ведомство не отрицало факт бомбардировки больницы, связав ее с присутствием там украинских защитников Мариуполя, а второе полностью отрицало факт удара.

Позже российские СМИ попытались обвинить в обстреле больницы украинскую сторону.

В статье ставится под сомнения версия Российской стороны об обрушении здания Донецкого академического областного драматического театра (так официально называется это учреждение - ред.). В частности в заявлении Министерства обороны России говорится о том, что никаких ударов в черте города Мариуполя ВКС России не наносило, а люди в театре удерживались бойцами полка «Азов» в качестве заложников.

В «Википедии» ссылаются на видео, которое было снято до обрушения здания, где видно, что там действительно прячутся люди и работают волонтеры.

На втором видео, на которое ссылается электронная энциклопедия, человек по имени Максим Ткач показывает разрушенное здание бассейна «Нептун» в Мариуполе, в котором тоже укрывались люди. По словам Ткача, по зданию был нанесен авиаудар.

Убийства мирных жителей в городе Буча Киевской области в «Википедии» обозначены как «имеющая признаки военного преступления», отмечается, что убийства произошли во время пребывания в городе российских войск. Кроме того, со ссылкой на многие источники, указывается что «Информационная кампания, начатая Кремлём после появления сообщений о резне в Буче, характеризуется как дезинформация».

Кроме того в статье собрана подборка фактчекингов произошедшего в Буче и заявлений российской стороны об этом.

StopFake; Колезев.ру; Медиазона; Deutsche Welle; BBC; Newsweek; Bellingcat

Министерство обороны России заявило, что за время нахождения Бучи под контролем вооруженных сил РФ от каких-либо насильственных действий ни один местный житель не пострадал, жители имели возможность эвакуироваться в «северном направлении». Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал кадры из Бучи «постановочной антироссийской провокацией». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что изображения содержат «признаки подделки видео и различных подделок». Но видео убитых гражданских в городке под Киевом видели десятки журналистов. Есть не только съемки погибших, а и десятки свидетельств очевидцев, жителей Бучи, которые рассказывают о зверствах армии России в течение марта и о том, что их земляки погибли от невероятной жестокости оккупантов.

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