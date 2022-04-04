Генштаб ЗСУ розповів, як резервістів у РФ заохочують «трофеями» в Україні

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що Росія розпочала заходи прихованої мобілізації резервістів з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу.

«Під час здійснення відбору кандидатів перевага надається особам, що вже мають бойовий досвід. Мобілізації підлягають рядовий, сержантський та офіцерський склад. Також визначені основні регіони для проведення мобілізації: Краснодарський край, Пермський край, республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія. Основним мотиваційним чинником для резервістів залишається матеріальне заохочення. Крім того, серед російського населення поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих «трофеїв», тобто грабежу і мародерства», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, командування ЗС РФ сподівається залучити під час мобілізації приблизно 60 тисяч осіб.

«Укомплектування озброєнням та військовою технікою до штатів воєнного часу відбуватиметься за рахунок зняття зі зберігання застарілої техніки. Деякі зразки зберігаються на базах та складах понад 30 років», – йдеться в повідомленні.

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31 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про весняний призов до збройних сил. До 15 квітня до військ РФ мають бути призвані 134 з половиною тисячі осіб. Одночасно в указі Путіна йдеться про звільнення військовослужбовців, термін строкової служби яких закінчився.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу раніше обіцяв, що солдатів-строковиків, яких наберуть до армії під час весняного призову, не відправлятимуть у «гарячі точки».

При цьому від початку війни з Україною надходять повідомлення про те, що в ній беруть участь солдати строкової служби. Про це розповідали їхні родичі. Міністерство оборони Росії спочатку спростовувало цю інформацію, але потім визнало «кілька фактів присутності військовослужбовців строкової служби» у військових частинах, що воюють в Україні.

Українські військові та пересічні громадяни у мережі періодично викладають фото- і відеосвідчення про те, як військові РФ крадуть особисті речі, техніку українців з житлових будинків, подвір’їв, здійснюють крадіжки з магазинів, АЗС, торгових точок у населених пунктах, в які вдираються зі зброєю та військовою технікою. Були також повідомлення, як військові РФ привласнюють українську гуманітарну допомогу. Про факти мародерства серед своїх військових російське командування не повідомляє.