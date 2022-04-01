Утримання заручників, пропаганда і псевдогуманітарка – штаб ЗСУ про дії військ РФ

У Генеральному штабі Збройних сил розповіли, до яких незаконних дій вдаються російські війська станом на вечір 37-ої доби війни РФ проти України.

«На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Енергодар, на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримання осіб із числа місцевих жителів. Їх підозрюють у організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників. Співробітники ФСБ РФ проводять їх допити із застосування методів психологічного та фізичного тиску. За наявною інформацією, в місті Токмак російськими окупантами 4 квітня планується проведення так званого референдуму. Зокрема, окупаційною адміністрацією вже проведено оповіщення місцевого населення про цей захід. Місто Мелітополь тимчасово контролюється військовими та Росгвардією ворога. Противник продовжує розміщення серед житлових кварталів артилерійських систем, з яких здійснює обстріли у запорізькому напрямку», – розповіли у Генштабі.

Повідомляється, що російські загарбники не полишають ідеї запровадити «навчальний процес» у закладах освіти за своїми «стандартами» та російською мовою у квітні 2022 року.

«Освітянам, які погодяться викладати навчальні предмети, обіцяють грошову винагороду», – йдеться в повідомленні.

У штабі додають: «Окупанти продовжують робити спроби роздачі так званої «гуманітарної допомоги» місцевим мешканцям. При цьому вони привласнюють українську гуманітарну допомогу, що прибуває з міста Запоріжжя».

«У тимчасово зайнятому ворогом населеному пункті Щастя Луганської області усі спроби окупантів відновити роботу теплоелектростанції, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок бойових дій, виявились марними, адже кваліфіковані фахівці залишили населений пункт. В Станиці Луганській російські загарбники проводять пропагандистські заходи. Зокрема, працівники окупаційної адміністрації здійснюють роботу з малозабезпеченими сім’ями, що перебувають на обліку у соціальних службах, та роздають так звану «гуманітарну допомогу», – розповіли українські військові.

За даними Генштабу ЗСУ, при відході з міста Буча на Ктївщині російські війська здійснили мінування цивільних споруд, об’єктів інфраструктури та ділянок у межах населеного пункту.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».