Російські військові-мародери тягнуть награбоване до Білорусі для відправки у РФ – зведення Генштабу ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про перевезення російськими військовослужбовцями награбованих в Україні речей і транспорту до Білорусі з метою подальшої переравки до РФ.

«Триває так звана «евакуація» цивільного автотранспорту, викраденого росіянами в Гостомелі, Ірпіні, Бучі та Іванкові. Крім того, мародери російських окупаційних військ перед перекиданням на інші напрямки намагаються відправити родичам награбоване майно з території Білорусі службою експрес доставки СДЕК», – йдеться в повідомленні.

Генштаб ЗСУ також повідомляє про ситуацію на всіх напрямках фронту:

На Сіверському напрямку – триває переміщення підрозділів військ РФ від державного кордону Україні вглиб Білорусі, значна частина військової техніки пошкоджена та буксирується.

На Слобожанщині – російськими військами заблоковано виїзд з міста Буринь, там велике скупчення військової техніки РФ. Триває блокада Путивля, місто оточене блокпостами, в селищі Юр’єве Сумської області загарбники проводять рейди для перепису населення та пошуку зброї.

На Донецькому напрямку – тривають спроби заволодіти Маріуполем, блокувати Рубіжне, Северодонецьк, Попасну, Троїцьке, Авдіївку, Мар’їнку та Красногорівку. «Окупанти не мають успіху, несуть втрати», вказує Генштаб.

На Південнобузькому напрямку – без суттєвих змін.

На Приморському напрямку – війська РФ проводять «фільтраційні заходи» в тимчасово захоплених населених пунктах.

Українські військові та пересічні громадяни у мережі періодично викладають фото- і відеосвідчення про те, як військові РФ крадуть особисті речі, техніку українців з житлових будинків, подвір’їв, здійснюють крадіжки з магазинів, АЗС, торгових точок у населених пунктах, в які вдираються зі зброєю та військовою технікою. Були також повідомлення, як військові РФ привласнюють українську гуманітарну допомогу. Про факти мародерства серед своїх військових російське командування не повідомляє.