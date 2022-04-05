Росія намагається відрізати український Донбас по залізниці

Через обстріл Краматорська 5 квітня на Донеччині довелося зупинити рух поїздів у напрямку Слов’янська до усунення пошкоджень на залізниці. Були скасовані евакуаційні рейси для цивільних. З тієї ж причини було зупинено рух по станції Фенольна, що неподалік Нью-Йорка. Радіо Донбас.Реалії пояснює, чому важливою ціллю обстрілів з боку російських військ є залізничні лінії та вузли.

За останні кілька тижнів неодноразово внаслідок обстрілів артилерією та ракетами з боку військ агресора ставали залізничні лінії та інфраструктура. Така тактика може вкладатися в логіку блокування українських військових сил та міст на підконтрольній частині Донецької та Луганської областей, якої прагне Кремль.

Якщо подивитися на наступну карту, де позначені залізничні лінії, які ведуть на Донбас, стає зрозуміло, що частина з них була заблокована через окупацію півдня України та облогу Маріуполя, а інша - через захоплення півночі Луганщини, та Ізюма на Харківщини.

Такі важливі залізничні станції, як Павлоград, Лозова, Покровськ, Чаплине, Барвінкове зазнають постійних ударів, тому що через них регіон залізницею сполучається з усією Україною.

Чому така важлива залізниця?

Як показує досвід останнього місяця, саме залізницею найефективніше організовувати евакуацію цивільного населення прифронтових міст. Це відбувається і зараз, проте через обстріли евакуаційні потяги довелося зупинити.

На момент написання матеріалу Укрзалізниця повідомила, що залізничний рух до Краматорська вдалося відновити.

Залізниця важлива для пересування військ. Важку техніку швидко та масово перекидають на залізничних платформах. До місця боїв чи дислокації вона дістається своїм ходом вже на останньому етапі.

Керівники Донеччини і Луганщини закликали все цивільне населення тимчасово виїхати з регіону через очікування російського наступу. Тому кожен потяг зараз важливий.

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