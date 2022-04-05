Перегрупування сил, основна увага – схід та південь: Генштаб ЗСУ про дії військ РФ

Війська РФ у війні проти України зосереджують зусилля на підготовці наступальної операції на сході з метою повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Також, як передає Генштаб Збройних сил України, російські сили намагаються зміцнити свої позиції на Таврійському та Південнобузькому напрямках.

Згідно з повідомленням, станом на ранок 41-го дня вторгнення:

Війська РФ продовжують блокувати Харків, постійними артилерійськими обстрілами й далі нищать житлові квартали та інфраструктуру міста.

У напрямку на Слов’янськ намагаються відновлювати наступальні дії.

«У напрямку на Барвінкове має частковий успіх, просунувся на 7 км, взяв під контроль населений пункт Бражківка. Також, силами до батальйонної тактичної групи 1-го танкового полку наступав у напрямку на населений пункт Сулигівка, успіху не мав. Для покращення руху військ на напрямку та забезпечення переправи через річку Сіверський Донець проводить роботи з відновлення мосту в місті Ізюм», – йдеться в повідомленні.

На Донецькому і Луганському напрямках основні зусилля війська РФ зосереджують на взятті під контроль Попасної та Рубіжного, встановленні повного контролю над Маріуполем, а також підготовці наступальних дій в районі Золотої Ниви. В районах Борівське, Новолуганське, Солодке, Мар’їнка, Золота Нива тривали артобстріли позицій ЗСУ та цивільної інфраструктури. Поблизу н.п. Новотошківське, Нижнє, Попасна, Калинове, Степне, Рубіжне, Троїцьке, Новобахмутівка, Новоселівка друга загарбники здійснили безуспішні штурмові дії. Завдано масованих артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю.

На Піденнобузькому напрямку війська РФ проводять штурмові дії за підтримки артилерії з метою взяття під контроль Олександрівки, «мають частковий успіх». В районі населених пунктів Любине, Мирне, Копані окупанти обстрілювали з артилерії позиції ЗСУ.

«Російські війська здійснили обстріли Миколаєва забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами. Під ворожий вогонь потрапили цивільні квартали і медичні заклади, зокрема – дитяча лікарня. Є загиблі і поранені, зокрема і діти», – повідомили у Генштабі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.