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Військові РФ за ніч тричі обстріляли Дніпропетровщину, одна людина поранена – ДСНС

У Павлограді дві ракети влучили у віадук (фото ілюстративне)

У ніч з 28 на 29 березня російські війська тричі обстріляли територію Дніпропетровської області: авіаударів зазнало місто Павлоград, Новоомосовський і Нікопольський райони, повідомила речниця управління ДСНС в області Євгенія Дука.

За її словами, у Павлограді дві ракети влучили у віадук. Рух транспорту призупинили, дорогу вже лагодять.

На Новомосковщині ракети поцілили у фермерське господарство, постраждала техніка та будівля. Одна людина поранена.

У Нікопольському районі теж був обстріл ракетами. Ніхто не постраждав.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул раніше повідомив, що українські військові відкинули російську армію далі від меж області.

«Окупанти більше не перебувають на відстані ближче за 40 кілометрів від міста, а на деяких відстанях – 60 кілометрів», – сказав Вілкул.

За його словами, лінія зіткнення вже не біля меж Дніпропетровщини й Херсонщини, а далі, у глиб Херсонської області.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.

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