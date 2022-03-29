Російські військові влучили в будівлю Миколаївської ОДА, шукають 11 людей – Кім

Російські військові вранці 29 березня обстріляли Миколаїв і влучили в будівлю обласної держадміністрації, зруйнувавши частину будинку. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, більшість людей, які були всередині «дивом врятувалися», тривають пошуки 11 людей.

«Врятувалися від 50 до 100 людей. Зараз шукаємо вісім цивільних і трьох військових», – повідомив Кім у телеграмі.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 09:25 підрозділи ДСНС з-під завалів вивільнили 17 постраждалих осіб і передали медикам.

«29 березня близько 08:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу і влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння»», – повідомили у ДСНС.

За словами Кіма, зокрема, зруйнований його кабінет.

Водночас голова ОВА припустив, що такі дії військ РФ можуть свідчити про те, що загарбники відмовилися від наміру наступати на Миколаїв.

«Чому? Тому що за класикою, якщо ти збираєшся щось захоплювати, тобі потрібен пункт управління областю, куди підведені всі комунікації, мережі, управління, зв’язок. Тому вони вирішили, що Миколаїв вони не візьмуть, тому вирішили всім нам «передати привіт», – сказав Кім у зверненні, оприлюдненому в телеграмі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».