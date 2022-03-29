Генштаб заявив про «успішні контратаки» ЗСУ на окремих напрямках

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що в 34-у добу війни Росії проти України ЗСУ на всіх напрямках «успішно стримують противника», а на окремих напрямках українські війська здійснюють «успішні контратаки».

«Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому і Луганському напрямках за добу відбито сім ворожих атак. Наші воїни знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і у живій силі», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому вранці 29 березня.

Президент України Володимир Зеленський під час нічного звернення заявив, що Збройні сили України й інші силові структури «просуваються на Київщині».

«Окупантів відштовхують від Ірпеня. Відштовхують від Києва. Проте все ж зарано говорити про безпеку в цій частині нашої області. Бойові дії тривають», – додав він.

Напередодні мер Ірпеня, що на Київщині, Олександр Маркушин повідомив про звільнення міста від російських військ. Перед цим стало відомо про звільнення Тростянця на Сумщині та інших населених пунктів.

Масштабна війна Росії проти України триває 31-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.