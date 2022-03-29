Загрози здоров’ю громадян після удару по нафтобазі на Рівненщині немає – голова ОВА

Загрози для здоров’я громадян через влучання російської ракети в нафтобазу на Рівненщині ввечері 28 березня немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

«Ворожа ракета влучила в нафтобазу. На місці події працюють 52 рятувальники і 16 одиниць техніки, додатково залучені два пожежні потяги з водою. Хімічний і радіаційний фон – в нормі… Здоров’ю громадян нічого не загрожує», – заявив він у зверненні у ніч на 29 березня.

Де саме стався вчорашній обстріл – Коваль не уточнив.

26 березня вже була обстріляна нафтобаза у Дубні на Рівненщині. Тоді Віталій Коваль повідомив, що нафтобаза зруйнована. Того ж дня влада Львівщини повідомила про знищення нафтобази у Львові. 27 березня зазнала ракетного удару нафтобаза на Волині.

Генеральний штаб ЗСУ вранці 29 березня заявив, що російські військові продовжують «підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру і житлові квартали українських міст», концентруючись при цьому на сховищах пального, з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи.