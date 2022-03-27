Нафтобаза у Львові, в яку влучила ракета, повністю зруйнована – Козицький

Нафтобаза у Львові, в яку 26 березня влучила ракета російських військ, повністю зруйнована. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі. Повністю загасити вогонь вдалося о 7-й годині ранку».

Міністерство оборони Росії підтвердило, що здійснило ракетний удар по Львову 26 березня. За словами речника російського відомства Ігоря Конашенкова, удари були завдані «високоточною зброєю великої дальності».

Ввечері 26 березня голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що російські війська завдали ударів по двох об’єктах Львова – нафтобазі та заводу. Влада Львова також повідомила про п’ятьох постраждали і серйозні пошкодження об’єктів інфраструктури.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що по Львову були випущені шість ракет. «Зрозуміло, чому саме Львів став нині мішенню Путіна. Це промовистий політичний ляпас президенту США, який саме в той час перебував у якихось 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова», – йшлося в повідомленні.

Мер Львова Андрій Садовий ввечері 26 березня заявив, що зі Львова ще до 25 лютого вивели об’єкти мілітарної інфраструктури, тому «сьогодні агресор б’є по цивільних».

Він також додав, що ракети, які вдарили по Львову, були запущені з окупованого Севастополя.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».