У Міноборони Росії заявили, що вдарили по Львову «високоточною зброєю великої дальності»

Міністерство оборони Росії підтвердило, що здійснило ракетний удар по Львову 26 березня. За словами речника відомства Ігоря Конашенкова, удари були завдані «високоточною зброєю великої дальності».

Ввечері 26 березня голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що російські війська завдали ударів по двох об’єктах Львова – нафтобазі та заводу. Влада Львова також повідомила про п’ятьох постраждали і серйозні пошкодження об’єктів інфраструктури.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що по Львову були випущені шість ракет. «Зрозуміло, чому саме Львів став нині мішенню Путіна. Це промовистий політичний ляпас президенту США, який саме в той час перебував у якихось 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова», – йшлося в повідомленні.

Мер Львова Андрій Садовий ввечері 26 березня заявив, що зі Львова ще до 25 лютого вивели об’єкти мілітарної інфраструктури, тому «сьогодні агресор б’є по цивільних».

Він також додав, що ракети, які вдарили по Львову, були запущені з окупованого Севастополя.