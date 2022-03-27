Верещук: на 27 березня заплановані гуманітарні коридори з Маріуполя і Рубіжного

Станом на 27 березня погоджено два гуманітарних коридори для евакуації населення: з Маріуполя (Донецька область) і Рубіжного (Луганська область), повідомила віцепрем’єрка – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Із Маріуполя до Запоріжжя передбачається виїзд на власному автотранспорті, також погоджено централізовану евакуацію на автобусах з Бердянська до Запоріжжя. Місце збору – вулиця Мелітопольське шосе, 27 (біля міського спорткомплексу).

За словами Верещук, 15 автобусів мають бути відправлені за маршрутом із Запоріжжя.

«Час їхнього прибуття до місця зборів залежатиме від швидкості проходження блокпостів окупантів», – додала віцепрем’єрка.

Вона нагадала, що за адресою: вулиця Мелітопольське шосе, 87Б у Бердянську для маріупольців працює безкоштовна дозаправка.

У Луганській області погоджено евакуацію з Рубіжного до Бахмута. Вона відбуватиметься по вулицях Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов’янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри і в районі залізничного вокзалу міста.

Як зазначила Ірина Верещук, рятувальники намагатимуться дістати людей зі сховища під руїнами хлібозаводу і зі сховища школи № 5.

«Ми працюємо над іншими маршрутами. Чую всі ваші звернення. Робимо все можливе, щоб окупанти припинили стріляти, дали змогу людям вибратися з підвалів, бомбосховищ та пропустили гуманітарний конвой», – цитує віцепрем’єрку пресслужба Офісу президента.

Напередодні через гуманітарні коридори в Київській, Донецькій і Луганській областях вдалося вивезти 5208 людей.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.