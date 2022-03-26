«Говоримо окупантам одне: ідіть додому, поки ще можете ходити» – президент України

Президент України Володимир Зеленський 26 березня, наприкінці 31-го дня повномасштабного вторгнення Росії, у своєму зверненні до українського народу згадав окупований відсьогодні військами РФ Славутич.

«Вільний Славутичу, який загарбникам не підкорити! Сьогодні ми були всі разом з тобою – на твоїх вулицях, у твоєму протесті. І всі разом говоримо окупантам одне: ідіть додому, поки ще можете ходити. Російські загарбники увійшли у Славутич і зустріли там таку ж реакцію, як і на півдні нашої держави, як і на сході нашої країни», – зауважив глава держави.

Президент додав, що Україна єдина у прагненні жити вільно й незалежно.

«Кожен день нашої боротьби за Україну, кожен прояв нашого спротиву в усіх районах, куди окупанти поки що зайшли, доводять, що Україна – це сповнена життя держава, яка має історичне коріння та моральну основу на всій своїй території».

І наголосив, що відповідь російським військам буде тільки одна:

«Ненависть і презирство. І неминуче прийдуть наші Збройні сили України. Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Відключення нашого телебачення й підключення камлання московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів. Рублів, які й у Росії скоро прийматимуть на вагу, а не за номіналом. Не допоможе й підкуп маргіналів, яких окупанти шукають по всіх смітниках, щоб зображати нібито проросійську владу...».

Міський голова Славутича, представник «Слуги народу» Юрій Фомічев заявив ввечері 26 березня про окупацію міста російськими військами.

Перед тим голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що російські військові вторглися в місто Славутич і захопили міську лікарню. Також він додав, що жителі міста вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. За його словами, російські військові відкрили вогонь у повітря, кидали світлошумові гранати, але жителі не розходились.

Славутич розташований на 200 кілометрів північніше від Києва, біля кордону з Білоруссю. Місто збудували спеціально для персоналу ЧАЕС одразу після аварії, і досі більшість його населення пов’язана з атомною галуззю.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія вже взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції.

Через дії Росії на ЧАЕС та ЗАЕС у МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України, а Офіс генпрокурора відкрив низку проваджень за статтею «екоцид».

Масштабна війна Росії проти України триває із 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації». Нині з обласних центрів окупований тільки Херсон, однак російські війська також зайшли до кількох менших міст на півдні та сході України. Згодом почали з’являтися повідомлення про переслідування та викрадення проукраїнських активістів, журналістів та представників місцевої влади на територіях, контрольованих російськими військами.