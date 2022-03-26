«Нарешті Тростянець звільнено» від військ РФ – Живицький

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявляє про звільнення від російських військ міста Тростянця.

«Офіційно. Нарешті Тростянець звільнено від орків! Дякую ЗСУ та всім причетним! Подробиці згодом», – йдеться у повідомленні.

«Сьогодні силами 93-ї бригади «Холодний Яр», за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів, місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ. «Холодноярцям» вдалося вигнати з місця «еліту» російських сухопутних військ – Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець. Зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які 93-а бригада використає для звільнення інших українських міст від окупації», – йдеться у фейсбук-повідомленні цієї бригади.

Вдень 25 березня голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що тривають бої за звільнення міста Тростянець.

Російські військові окупували місто Тростянець Сумської області 1 березня 2022 року.

Масштабна війна Росії проти України триває 31-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.