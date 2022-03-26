Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

«Нарешті Тростянець звільнено» від військ РФ – Живицький

«Холодноярцям» вдалося вигнати з місця «еліту» російських сухопутних військ – Кантемирівську танкову дивізію»

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявляє про звільнення від російських військ міста Тростянця.

«Офіційно. Нарешті Тростянець звільнено від орків! Дякую ЗСУ та всім причетним! Подробиці згодом», – йдеться у повідомленні.

«Сьогодні силами 93-ї бригади «Холодний Яр», за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів, місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ. «Холодноярцям» вдалося вигнати з місця «еліту» російських сухопутних військ – Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець. Зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які 93-а бригада використає для звільнення інших українських міст від окупації», – йдеться у фейсбук-повідомленні цієї бригади.

Вдень 25 березня голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що тривають бої за звільнення міста Тростянець.

Російські військові окупували місто Тростянець Сумської області 1 березня 2022 року.

Масштабна війна Росії проти України триває 31-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG