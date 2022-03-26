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Генштаб ЗСУ: втрати армії РФ в Україні складають близько 16 400 осіб

Уламки штурмового літака ВПС Росії в полі біля Волновахи на Донеччині, 4 березня 2022 року

Росія втратила у війні з Україною близько 16 400 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 26 березня.

Крім того, серед втрат РФ:

  • 575 танків
  • 1640 бойових броньованих машин
  • 293 артилерійських систем
  • 91 РСЗВ
  • 51 засіб ППО
  • 117 літаків
  • 127 гелікоптерів
  • 1131 одиниць автомобільної техніки
  • сім кораблів /катерів
  • 73 цистерни з ПММ
  • 56 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 19 одиниць спеціальної техніки
  • дві пускові установки ОТРК/ТРК.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – наголошують у Генштабі.

25 березня Генштаб Збройних сил України оцінював втрати російських військ приблизно у 16 100 осіб. Росія називає значно менші цифри.

25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень​.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

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