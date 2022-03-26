Генштаб ЗСУ: втрати армії РФ в Україні складають близько 16 400 осіб

Росія втратила у війні з Україною близько 16 400 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 26 березня.
Крім того, серед втрат РФ:
- 575 танків
- 1640 бойових броньованих машин
- 293 артилерійських систем
- 91 РСЗВ
- 51 засіб ППО
- 117 літаків
- 127 гелікоптерів
- 1131 одиниць автомобільної техніки
- сім кораблів /катерів
- 73 цистерни з ПММ
- 56 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 19 одиниць спеціальної техніки
- дві пускові установки ОТРК/ТРК.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – наголошують у Генштабі.
25 березня Генштаб Збройних сил України оцінював втрати російських військ приблизно у 16 100 осіб. Росія називає значно менші цифри.
25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень.
За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.
Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ