Генштаб ЗСУ: втрати армії РФ в Україні складають близько 16 400 осіб

Росія втратила у війні з Україною близько 16 400 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 26 березня.

Крім того, серед втрат РФ:

575 танків

1640 бойових броньованих машин

293 артилерійських систем

91 РСЗВ

51 засіб ППО

117 літаків

127 гелікоптерів

1131 одиниць автомобільної техніки

сім кораблів /катерів

73 цистерни з ПММ

56 БПЛА оперативно-тактичного рівня

19 одиниць спеціальної техніки

дві пускові установки ОТРК/ТРК.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – наголошують у Генштабі.

25 березня Генштаб Збройних сил України оцінював втрати російських військ приблизно у 16 100 осіб. Росія називає значно менші цифри.

25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень​.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.