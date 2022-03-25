«Світ вкрай невірно оцінив здатність українців воювати». Гельсінська комісія США висловилася про допомогу Україні

Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія США), в роботі якої беруть участь конгресмени, сенатори, політичні, воєнні та безпекові експерти обговорили питання «стримування Росії, протидії російському імперіалізму в Україні та за її межами». Члени комісії висловили свої пропозиції щодо того, яку зброю необхідно надати Україні для відсічі російському широкомасштабному вторгненню, повідомляє «Голос Америки».

«Світ вкрай невірно оцінив здатність українського народу воювати і неправильно оцінив їхню волю до боротьби. Так само помилився і Путін в обох випадках», – заявив колишній командувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал у відставці Філіп Брідлав на засіданні Комісії США з питань безпеки та співробітництва в Європі.

Так, за словами Брідлава, одним із оборонних пріоритетів, зокрема для захисту Маріуполя, має бути надання Україні крилатих ракет берегової оборони.

Росія застосовує все, а Україні відмовляють

«Путін використовує усі нові види озброєнь, то чому ми називаємо ескалацією, коли Україна вимагає аналогічних можливостей? Я наполягаю на крилатих ракетах берегової оборони, бо Україна вже просила їх раніше, і їм відмовили.

Наполягаю на крилатих ракетах берегової оборони

А тепер ми бачимо як російський флот обстрілює Маріуполь з моря і готується до можливої висадки морського десанту біля Одеси. Російський флот загрожує армії новими асиметричними можливостями, а Україна й досі залишається без крилатих ракет берегової оборони», – сказав Брідлав.

Серед необхідної допомоги, яку досі не надали Брідлав виділяє літаки-винищувачі «МІГ».

Поєднання ракет «земля-повітря» і МІГів дасть новий якісний результат

«Українські ВПС досить непогано оперують тими МІГами, які у них вже є. Тому, я думаю, вони добре впораються з будь-якими МІГами, які їм вдасться отримати. Я також погоджуюсь, що важливо, надати ракети середньої та високої дальності для України. Саме поєднання ракет «земля-повітря» і МІГів дасть новий якісний результат», – наголошує він.

А от стосовно ізраїльских установок «Залізний купол», щодо яких президент Зеленський звертався до Кнесету, Брідлав вважає, що у війні проти РФ вони будуть малоефективними.

«Ця установка розрахована на збиття менших ракет. Для мінометів та подібніх речей вона дійсно має чудову захисну здатність. Але я б спочатку зосередився на постачанні установок С-300 та можливо, С-400, які нададуть українцям більше можливостей на середній і великій висоті», – сказав колишній командувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Брідлав.

Надати Україні усе необхідне, закликав Білий дім також і Річард Блументаль, сенатор-демократ від штату Коннектикут.

«У мене є бейдж на якому написано «Я українець». Так само, як сказав президент Кеннеді, десятиліття тому, коли відвідав Берлін: «Я берлінець». Тепер, ми всі українці. А це означає більше військової підтримки: літаків, протиповітряних установок, ракет Stinger та Javelin та інших видів озброєння, яке захистить їх від панівного терору в небі. Якщо українці матимуть чесну боротьбу – вони переможуть. Вони витіснять росіян з України», – наголосив Блументаль.

Погоджується, із своїм колегою-демократом і сенатор-республіканець від штату Міссісіпі, Роджер Вікер.

«Я ціную те, що адміністрація вже зробила, але варто зауважити, що адміністрація Байдена могла би зробити набагато більше», – вважає він.

Зміна режиму у Росії чи що?

Однак, навіть у випадку поразки Володимира Путіна, демократичному світу навряд чи варто розраховувати на зміну режиму в Росії. Таку думку під час засідання Гельсінської комісії США висловив Д-р Майкл Кіммідж, колишній співробітник офісу із планування політики Держдепартаменту США.

«Навіть якщо Путін не втратить владу у розпал своєї війни чи після неї, або навіть якщо Путін таки втратить владу, його, швидше за все, замінить інший жорсткий лідер. А військові та служба безпеки, ймовірно, збережуть свій сьогоднішній контроль. Відтак, санкції повинні бути направлені на політику стримування не заради зміни режиму, а щоб допомогти Вашингтону впоратися з режимом, який існує і, ймовірно, залишиться в Кремлі», – вважає Кіммідж.

Гельсінська комісія США, є незалежною урядовою агенцією США, створеною Конгресом у 1975 році для моніторингу та заохочення виконання Гельсінкського Заключного акту та роботи Організації з безпеки і співробітництва в Європі і (ОБСЄ).​