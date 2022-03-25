Міськрада Маріуполя: під завалами Драмтеатру загинули близько 300 людей

Маріупольська міськрада з посиланням на слова очевидців заявила 25 березня, що вже не вірить у можливість знаходження живих людей під руїнами Драматичного театру, який став обʼєктом нападу російських військових 16 березня.

«Від очевидців зʼявилася інформація про те, що у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей. До останнього не хочеться вірити у цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім удалося врятуватися. Але слова тих, хто був усередині будівлі в момент цього терористичного акту, говорять про інше», – вказано в телеграм-каналі міської влади.

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити свідчення людей чи повідомлення влади

16 березня російські загарбники скинули бомбу на будівлю Драматичного театру Маріуполя на Донеччині, де від обстрілу ховалися сотні жителів міста.

17 березня зранку колишній голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута повідомив, що «бомбосховище витримало», і з-під завалів виходять люди.

18 березня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що «просто зараз 130 людей вдалося вивести».

Приватна американська компанія Maxar Technologies раніше оприлюднила супутникові знімки, на яких видно, що на землі біля Драматичного театру в Маріуполі були великі написи російською мовою «дети».

Як повідомляє агентство Reuters, знімки зроблені 14 березня. Написи – попереду і позаду будівлі.

Попри численні конкретні докази російських нападів на цивільні райони, задокументовані репортерами, в тому числі кореспондентами Радіо Свобода на місцях, Москва заперечує, що її ціллю є цивільні об’єкти.