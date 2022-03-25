У Маріуполі відкрили штаб «Единой России» – мерія з посиланням на маріупольців

У Маріуполі в приміщенні торговельного центру «Метро» вікдрили штаб владної російської партії «Единая Россия». Про це 25 березня повідомляє Маріупольська міська рада із посиланням на жителів, які залишаються у місті.

«У штабі роздають партійні газети, агітують за Росію, а також видають картки мобильного оператора «Фенікс», який з 2014 року працює на окупованій території Донецька. Свій штаб російські окупанти називають гуманітарним», – зазначають вони.

З огляду на бойові дії редакція Радіо Свобода не може отримати незалежного підтвердження про свідчення людей

Із 3 березня українське місто Маріуполь фактично заблоковане російськими військовими.

За даними місцевої влади, місто щодня обстрілюється з артилерії, «Градів» і мінометів, неушкоджених будинків у ньому практично не залишилося, загинуло вже щонайменше 2,3 тисячі людей, але багато хто може перебувати під завалами.

У місті бракує води (ще напочатку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку.

16 березня російські війська скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися від обстрілів сотні мирних мешканців міста.

Станом на 22 березня з Маріуполя, за даними міського голови, евакуювали понад 50 тисяч людей.

25 березня президент України Володимир Зеленський присвоїв Маріуполю почесне звання «Місто-герой України».