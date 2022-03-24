«Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі?»: Зеленський звернувся до Угорщини у виступі перед Єврорадою

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз надати Україні членство. Про це він сказав у виступі відеозв’язком перед Європейською радою 24 березня.

Під час промови Зеленський згадав про обстріли російськими військами цивільних об’єктів та інші злочини проти мирних жителів. З іншого боку, він вказав на те, що в Росії агресію проти України досі заборонено називати війною.

Президент подякував країнам Європи за підтримку України, але висловив переконання, що превентивне запровадження санкцій проти Росії дало б шанс уникнути повномасштабної агресії.

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«Північний потік-2» – ви заблокували, ми вам вдячні і це правильно, але це також було трохи запізно. Бо, якби було вчасно, Росія не створила б газову кризу – принаймні, був такий шанс. А тепер ми з вами готуємо членство України в Європейському союзі. Нарешті, ось тут, я вас прошу: не спізніться, будь ласка. Бо за цей місяць ви порівняли ці світи і ви все бачите, хто чого вартий, і що Україна має бути в ЄС вже найближчим часом. Принаймні, у вас для цього все є», – сказав Зеленський.

Він перерахував країни-члени Євросоюзу, висловивши переконання, що Україна отримає підтримку більшості з них, проте зупинився на Німеччині та Угорщині.

Звертаючись до угорської влади, Зеленський зазначив, що бував у Будапешті і відвідував меморіал «Взуття на річці Дунай», встановлений жертвам Голокосту. Голова держави звернувся на ім’я до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана:

«Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну, подивись на те взуття і ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватися в сучасному світі. Це сьогодні робить Росія, те саме взуття в Маріуполі, там такі ж самі люди, дорослі і діти, дідусі й бабусі, і їх там тисячі, і цих тисяч уже немає. А ти вагаєшся, вводити санкції або ні? Вагаєшся, пропускати зброю або ні, торгувати з Росією або ні? Немає часу вагатися. Час вже вирішувати. Ми віримо у вас, нам потрібна ваша підтримка, ми віримо в твій народ, віримо в ЄС і віримо, що у вирішальний момент Німеччина також буде з нами».

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть фосфорних бомб.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».