США, ЄС і «Група семи» запровадили санкції проти депутатів Держдуми та оборонних компаній Росії

Сполучені Штати спільно з Європейським союзом та країнами «Групи семи» запровадили санкції проти депутатів Державної думи та оборонних підприємств Росії. Про це 24 березня йдеться на сайті Білого дому.

Під санкціями опинилися понад 600 фізичних та юридичних осіб. Серед них — голова «Сбербанку» Герман Греф, олігарх Геннадій Тимченко та його компанії, 17 членів правління «Совкомбанку» та 48 оборонних підприємств, які виробляють військову техніку, що використовується під час бойових дій в Україні.

Також обмеження стосуються угод із золотом із боку Центробанку. «Будь-яка угода із золотом, повʼязана з Центральним банком Російської Федерації, підпадає під дію чинних санкцій», – ідеться в повідомленні.

Тиждень тому ЄС запровадив четвертий пакет санкцій проти Росії за бойові дії в Україні. Активи заморозили девʼяти компаніям і 15 особам, які причетні до постачання військової техніки або російських державних ЗМІ. Також обмеження наклали на ввезення до Росії предметів розкоші – преміальних автомобілів, побутової техніки, коштовного каміння, предметів мистецтва тощо. Крім того, Брюссель заборонив прямо чи опосередковано імпортувати до ЄС російські залізо та сталь.

Президент Росії Володимир Путін оголосив про початок «спеціальної воєнної операції» проти України вранці 24 лютого. З різким засудженням дій Росії виступили США, члени НАТО та Євросоюзу, а також багато інших країн, які згодом запровадили проти Москви санкції.