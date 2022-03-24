Після війни РФ проти України буде глобальна продовольча криза та політична дестабілізація – Зеленський на саміті G7

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті «Групи семи» (G7) заявив, що після війни РФ проти України прийдуть глобальна продовольча криза та політична дестабілізація.

«Сталася глобальна катастрофа. Росія знищила глобальну безпекову архітектуру, завдала потужного удару по міжнародних відносинах. Але це лише початок. Після цієї війни може настати глобальна продовольча криза. Чим довше не буде миру на українській землі, тим менше продовольства з України отримає світовий ринок. У багатьох країнах Азії, Африки, Європи можуть навіть виникнути надзвичайні проблеми з доступом до базових продуктів і з цінами на продовольство», – попередив Володимир Зеленський.

Він також заявив, що продовольча криза спричинить політичну дестабілізацію.

«Може, в цьому також мета російського керівництва. Мені це не відомо, але ми всі маємо діяти негайно. Негайно зупиняти російські війська, прибирати їх із території України. Мир потрібен негайно, доки планета не зіткнулася з іще більшим рівнем проблем», – сказав він.

Зеленський закликав G7 щотижня посилювати санкції проти Росії, створити систему оперативного реагування на загрощи та допомогти у відновленні України, яка зазнала значних руйнувань через російське вторгнення.

У Брюсселі 24 березня відбуваються саміти «Групи семи» і Європейського союзу, на них обговорюють війну Росії проти України. Також проходить саміт НАТО, на якому президент Володимир Зеленський вже виступив онлайн і закликав альянс, серед іншого, надати Україні один відсоток від своїх танків і літаків.