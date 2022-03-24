Зеленський звернувся до НАТО: ви можете надати нам 1% своїх літаків і танків

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на саміті НАТО 24 березня, закликав альянс надати Україні один відсоток від своїх танків і літаків.

«Ви можете надати нам один відсоток від усіх ваших літаків. Один відсоток від усіх ваших танків. Один відсоток! Ми не можемо це просто купити. Таке постачання прямо залежить тільки від рішення НАТО, від політичних, до речі, рішень. Системи залпового вогню MLRS. Протикорабельна зброя. Засоби протиповітряної оборони. Хіба можна вистояти у такій війні без цього?», – сказав президент під час виступу, що відбувався в режимі відеоконференції.

За словами Зеленського, «коли це все нарешті буде», це дасть Україні, як і країнам НАТО, «сто відсотків безпеки».

Крім того, голова держави наголосив, що вимагає від представників альянсу більше не говорити, що українська армія не відповідає стандартам НАТО.

«Після такого місяця війни. Це прохання заради наших військових. Після такої війни проти Росії... Більше, прошу, ніколи, ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти. І як багато ми можемо дати загальній безпеці у Європі та світі», – сказав він.

Як заявив президент, Україні потрібна військова допомога без обмежень.

«Українська армія протистоїть уже місяць у нерівних умовах! І я вже місяць повторюю одне й те саме. Щоб рятувати людей і наші міста, Україні потрібна військова допомога – без обмежень. Як без обмежень Росія застосовує проти нас увесь свій арсенал. Руйнує все живе. Будь-які обʼєкти – від житлових будинків до церков, від складів з їжею до університетів, від мостів до лікарень», – сказав Зеленський.

Крім саміту НАТО, у Брюсселі 24 березня відбуваються саміти «Групи семи» і Європейського союзу, на них обговорюють війну Росії проти України.

18 березня прем’єр-міністр Матеуш Моравецький повідомив, що Польща на саміті НАТО офіційно запропонує створити миротворчу місію в Україні.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання вищого керівництва країни «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою, заявляючи, що не хочуть втягувати альянс у війну з Росією.

21 березня в Пентагоні заявили, що наразі тривають переговори щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони.