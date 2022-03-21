У Пентагоні заявили про «переговори» щодо надання Україні ППО дальньої дії

Наразі тривають переговори щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу 21 березня.

Про це він розповів, відповідаючи на питання про візит міністра оборони США Ллойда Остіна до Словаччини днями та про надання Україні військової допомоги.

«Це тривалі переговори, які ми маємо не тільки з цією країною (Словаччиною – ред.), але з багатьма іншими про те, як надати Україні типи захисного озброєння, в тому числі засоби протиповітряної оборони дальньої дії, про які ми знаємо, що їм буде зручно їх використовувати, на яких вони вчилися і вже мають на озброєнні, і як це можна посилити», – сказав він.

Читайте також: «Це ганьба»: американські сенатори критикують Байдена та НАТО за ненадання Україні ППО

За словами Кірбі, наразі в Пентагону немає конкретних рішень у цьому напрямку, але США «активно залучені» в переговори, які тривають.

«Ми б хотіли зробити це якомога швидше, але очевидно, є суверенні рішення, які мають ухвалити інші держави. Це системи, які вони мають для власної оборони. тож вони мають продумати, чи можуть їх надати і як швидко», – пояснив він.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив 22 березня, що низка західних країн підписали спільну заяву «Про невідкладну необхідність модернізації ППО України».

Росія почала широкомасштабне вторгнення на територію України 24 лютого за наказом президента Володимира Путіна. Київ неодноразово просив НАТО закрити небо над країною, щоб зупинити бомбардування та авіанальоти російської армії. Однак на прохання «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.

Читайте також: «Відкрите небо»: звідки російські літаки атакують Україну

Москва стверджує, що атакує винятково українські військові об’єкти, але численні свідчення говорять про серйозні руйнування цивільної інфраструктури.

У нещодавньому відеовиступі перед Конгресом США президент України Володимир Зеленський вкотре закликав закрити небо над Україною або надати Києву системи протиповітряної оборони С-300 й авіацію. Телеканал CNN із посиланням на джерела повідомляв, що країни НАТО направили Україні радянські системи ППО з діапазоном висот менше, ніж С-300, але здатні збивати крилаті ракети.