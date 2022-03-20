Reuters: США запропонували Туреччині передати Україні російські комплекси протиракетної оборони

США неофіційно обговорюють із Туреччиною можливість передачі Україні російських систем протиракетної оборони С-400, пише Reuters із посиланням на три джерела, знайомі з питанням.

Співрозмовники агентства розповіли, що протягом місяця США обговорювали з турецькими союзниками можливість передачі Україні комплексів, але жодних конкретних запитів не було.

Джерела Reuters відзначають, що Анкара, найімовірніше, відмовиться від поставок через можливі технічні проблеми з поставками і негативну реакцію з боку Москви.

Турецька влада повідомлення Reuters не коментувала.

Москва й Анкара уклали контракт на постачання С-400 у 2017 році. Туреччина стала першою країною НАТО, яка придбала ці системи. Вашингтон неодноразово просив Анкару позбутися російського озброєння. Туреччина у відповідь заявила, що союзники не змогли надати ракетних комплексів на прийнятних умовах.

Reuters зазначає, що США використовують неофіційні переговори з Туреччиною щодо постачання озброєння Україні, зокрема, для покращення відносин між Вашингтоном та Анкарою. Крім цього, ці кроки демонструють прагнення Білого дому відповісти на заклик Києва захистити небо над Україною.

Раніше голова МЗС Туреччини повідомив, що президент країни Реджеп Ердоган зможе стати посередником зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського, якщо російська й українська сторони узгодять такі переговори.

Росія почала широкомасштабне вторгнення на територію України 24 лютого за наказом президента Володимира Путіна. Київ неодноразово просив НАТО закрити небо над країною, щоб зупинити бомбардування та авіанальоти російської армії. Москва стверджує, що атакує виключно українські військові об’єкти, але численні свідчення говорять про серйозні руйнування цивільної інфраструктури.

У нещодавньому відеовиступі перед Конгресом США президент України Володимир Зеленський вкотре закликав закрити небо над Україною або надати Києву системи протиповітряної оборони С-300 й авіацію. Телеканал CNN із посиланням на джерела повідомляв, що країни НАТО направили Україні радянські системи ППО з діапазоном висот менше, ніж С-300, але здатні збивати крилаті ракети.