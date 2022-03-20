Російська еліта «розглядає можливість відсторонення Путіна» – українська розвідка

У російській економічно-політичній еліті формується опозиція до президента Росії Володимира Путіна, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

За даними розвідки, представники російської верхівки розглядають можливості «отруєння, раптової хвороби, нещасного випадку» для відсторонення Путіна і відновлення економічних зв’язків із Заходом.

Як стверджують у ГУР, як наступника Путіна нібито розглядається директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортников. Саме він відповідав за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії.

«Саме Бортников та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії. Відомо, що Бортников та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення путіна від влади. Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороба, або інша «випадковість», – йдеться в заяві управління.

У розвідці нагадали про оприлюднення даних щодо чеченських командирів, підконтрольних голові Чечні Рамзану Кадирову.

«Інформація надійшла саме від російської сторони. Імовірно, так керівництво ФСБ намагається послабити вплив Кадирова. Також це може бути спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ», – припустили в ГУР.

Незалежно перевірити оприлюднені розвідкою дані наразі неможливо.

Масштабна війна Росії проти України триває 25-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Свої дані Міноборони Росії оприлюднювало один раз, ще 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.