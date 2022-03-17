Росія вже підібрала близько 1000 бойовиків з «армії Башара Асада» і «Хезболли» – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що командування збройних сил Росії продовжує вживати заходів для поповнення втрат особового складу за рахунок іноземців.

«За наявною інформацією, російськими окупантами вже підібрано близько 1000 добровольців із представників так званої «армії Башара Асада» та «Хезболли», – повідомили у Генштабі.

За повідомленням, головною вимогою до іноземних бойовиків є досвід ведення бойових дій в місті. «Водночас, за наявною інформацією, вищезгадані бойовики мають на меті не участь у бойових діях на території України, а використання «відрядження» як можливості потрапити до країн Європи», – додали у Генштабі.

Підсумовуючи 22-у добу протистояння українського народу російському воєнному вторгненню, у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська продовжують наступальну операцію проти України, та їхні стратегічні цілі щодо розгрому угруповань Збройних сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані.

13 березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що у Сирії та Лівії вербують найманців для війни проти України.

За даними розвідки, Росія відкрила центри вербування у Сирії на території, підконтрольній режиму Башара Асада. Після проходження підготовки, за даними ГУР МОУ, їх доправляють до Росії літаками Ту-134 і Ту-154. Раніше про перельоти цих літаків з Сирії до Росії розповідали «Схеми» (Радіо Свобода).



«Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор). Після короткої підготовки найманців переправлять до Росії через авіабазу «Хмеймім» двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабази «Чкаловский», Московська область», – повідомило відомство.

Там додали, що протягом останніх днів Росія вже зібрала тисячі сирійських найманців до лав окупаційних військ.

До цього видання The Wall Street Journal повідомило, що Росія вербує сирійців для війни проти України. Видання зазначає, що російська влада шукає сирійців, які мають досвід вуличних боїв, сподіваючись, що це допоможе захопити Київ. Експерти припускають, що цей крок може вказувати на ескалацію бойових дій, йдеться в статті WSJ.

«Росія була ключовим союзником президента Сирії Башара Асада з моменту вступу в цей конфлікт – переважно шляхом участі російських збройних сил і завдання авіаударів. «Група Вагнера», яка прибула до Сирії невдовзі після того, як Росія вступила в конфлікт на боці режиму Асада, здійснювала допоміжні операції, такі як захоплення нафтових і газових родовищ та охорона іншої урядової інфраструктури, наприклад, аеропортів», – додає The Wall Street Journal.

Пізніше в інтерв’ю американському CNN речник Пентагону Джон Кірбі також повідомив, що Росія вербує іноземних найманців для війни в Україні.