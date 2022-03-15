Генштаб: війська РФ втратили до 40% підрозділів, залучених до вторгнення в Україну

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що Росія втратила до 40% підрозділів, залучених до вторгнення в Україну. Вони знищені повністю або втратили боєздатність, уточнили в Генштабі.

«Ворог знесилений і деморалізований», – додали там.

Підсумовуючи 20-у добу від початку повномасштабного вторгнення РФ, у Генштабі наголосили, що завдання із розгрому угруповань ЗСУ, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей «та інші завдання противником не виконані».

«Ворог намагається посилити угруповання військ за рахунок додаткового перекидання на територію України батальйонних тактичних груп, сформованих зі зведених підрозділів, що зазнали втрат протягом перших десяти діб операції, військових найманців із числа громадян іноземних держав. Крім того, за наявною інформацією, російським військовим керівництвом прийнято рішення про достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів на території російської федерації з подальшим залученням їх до бойових дій проти України», – додали у Генштабі.

Раніше сьогодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ втратили понад 13,5 тисяч особового складу, 81 літак і 95 вертольотів. Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Міноборони Росії виступало із заявою про кількість загиблих лише один раз – 2 березня. На той момент відомство визнало втрату 498 солдатів. Для порівняння: за чотири роки війни у Сирії офіційно загинули 116 російських військовослужбовців. У ході вторгнення Росії до Грузії у серпні 2008 року – 67 осіб. Кількість загиблих за два роки в Чечні в першу кампанію, серед федеральних військовослужбовців, залежно від джерела, відрізняється від 4 до 5 тисяч осіб.​