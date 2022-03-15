Росія заборонила в’їзд до країни президенту США Байдену. У Білому домі відреагували

Російське Міністерство закордонних справ оголосило про введення персональних санкцій проти президента США Джо Байдена, його сина Гантера Байдена, голови Держдепартаменту США Ентоні Блінкена та інших високопосадовців. Їм заборонено в’їзд до Росії, йдеться в повідомленні на сайті відомства.

У санкційний список потрапили також колишня голова Держдепартаменту Гілларі Клінтон, речниця Білого дому Джен Псакі, радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, голова ЦРУ Вільям Бернс. У повідомленні російського МЗС вказано, що санкції стали «неминучим наслідком украй русофобського курсу, взятого нинішньою адміністрацією США».

Речниця Білого дому Джен Псакі, коментуючи рішення російського МЗС, заявила, що учасники списку не планували туристичні поїздки до Росії і не мають там рахунків. Крім того, вона зазначила, що повне ім’я Байдена – Джо Байден-молодший, тому в списку санкцій, можливо, опинився померлий у 2002 році батько президента.

Обмеження на в’їзд запроваджено у відповідь на санкції США проти вищих російських чиновників, держслужбовців і президента. Наприкінці лютого Вашингтон оголосив про заборону на в’їзд та заморожування можливих активів для Володимира Путіна, міністрів закордонних справ та оборони Сергія Лаврова і Сергія Шойгу, а також голови Генштабу Валерія Герасимова.

Санкції проти них, проти майже усіх членів російського парламенту, ключових галузей економіки запровадили у відповідь на повномасштабне вторгнення російської армії в Україну. Санкційний тиск на Москву став найсильнішим в історії міжнародних відносин. Вашингтон, Лондон, Брюссель та їхні союзники обіцяють посилювати санкції й надалі, доки російське вторгнення не буде зупинене.

Крім того, Росія внесла в санкційні списки прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Обмеження торкнулися також голови канадського МЗС Мелані Джолі і міністерки національної оборони Аніти Ананд.

«Цей крок носить вимушений характер і вжитий у порядку реакції на ворожі і такі, що виходять за рамки пристойностей, дії нинішнього канадського режиму, який так довго випробовував наше терпіння», – йдеться в повідомленні МЗС Росії. Загалом до списку увійшли 313 канадців.

За даними проєкту Castellum, за два тижні Росія стала світовим лідером щодо кількості введених проти неї санкцій. Загальна їх кількість перевищила 5,5 тисячі. Більше ніж половина з них запроваджені останніми днями через російське збройне вторгнення на територію України. На другому місці за кількістю санкцій перебуває Іран, щодо якого їх на третину менше – 3616.